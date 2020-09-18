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Чьими руками США орудуют в Крыму: на полуострове дали ответ

18 сентября 2020, 13:40  •  26 • Политика
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Сообщения зарубежных журналистов о помощи США "украинским подразделениям" на российской территории никого не удивили
Заявление о вмешательстве США в дела Крыма не ново. Власти заокеанского государства постоянно, начиная с 2014 года, подталкивают своих "подопечных" из Незалежной мутить воду на полуострове. Так ответил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель на репортаж одного из американских СМИ, добавив, что это стало системой и не удивляет.
"США и их европейские партнеры систематически пытаются вмешиваться во внутренние дела России, нагнетая обстановку вокруг крымского вопроса и подстрекая своих подопечных в лице власти Украины дестабилизировать ситуацию на полуострове",
– заявил он РИА "Новости".
При этом, по его мнению, за безопасность крымчан волноваться не стоит, так как на полуострове находится достаточно военных, чтобы защитить границы России. Да и никаких "украинских подразделений", якобы воюющих в Крыму, не существует, встречаются лишь отдельные провокаторы, а Киев продолжает потуги забросить на полуостров диверсантов . Однако "любая провокация будет пресекаться незамедлительно", предупредил Гемпель.
Сегодня российские дипломаты потребовали от США объяснить заявление одного из источников зарубежного СМИ о поддержке террористов в Крыму. Тот предположил, что, финансируя убийство американских военных в Афганистане, Москва отвечает Вашингтону на то, что он занимается вооружением "украинских подразделений, сражающихся с российскими войсками в Крыму".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что шесть лет назад США были готовы признать Крым российским.

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