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Чичваркин унизил своих же по "борьбе с режимом": "Много шизоидов и мошенников"
24 декабря 2021, 12:55 • 159 • Политика
Бизнесмен Евгений Чичваркин не сдержался после посещения "Форума свободной России" в Вильнюсе: "Много мошенников".
Бежавший из России бизнесмен Евгений Чичваркин резко отозвался об участниках очередного "Форума свободной России" в Литве.
"Там очень много мошенников, просто мошенников от политики, очень много просто балаболов и настоящих шизоидов. К сожалению, я должен произнести это вслух", — заявил Чичваркин в интервью RTVI.
Соратник осужденного Алексея Навального нелицеприятно отозвался о русофобском мероприятии, которое ежегодно организует прожитвающий в США шахматист Гарри Каспаров.
По словам Чичваркина, в ежегодном сборище "борцов с режимом" много представителей "демшизы и просто хитрецов".
"И неучастие, например, Фонда по борьбе с коррупцией* связано с тем, что они не хотят просто с этими людьми находиться в одном помещении", - отметил бизнесмен.
Чичваркин, резко критикующий власть России, ежегодно принимает участие в Форуме в Вильнюсе. В 2021 году форум запомнился депрессивным выступлением экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова, который уверен, что "Россия сейчас может быть свободной только за рубежом... Мы лишились страны". Также опечалил собравшихся Леонид Гозман: "Оппозиция, позвольте мне утверждать, что она предельно неэффективна. Она проигрывает все".
* ФБК - НКО, включённая в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской, запрещена на территории России и ликвидирована.
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