Чичваркин раскрыл планы оппозиции: Маленькая Россия будущего без Путина

Бизнесмен Евгений Чичваркин ненароком раскрыл планы оппозиции на страну без президента Владимира Путина. Он считает, что в мире будущего должна существовать маленькая Россия, с которой якобы все будут только дружить.

Предприниматель Евгений Чичваркин утверждает, что население России якобы совершило ошибку, выбрав Владимира Путина главой государства. По мнению бизнесмена, без Путина страна жила бы в богатом настоящем, а не гордилась прошлым.

Кроме того, он считает, что Москва бы дружила с другими государствами. Однако для этого якобы необходимо избавиться от лишних территорий.

"Государство было бы маленькое (страна-то осталась большая, ни пяди никому), но шустрое, обслуживало бы людей, не мешая расти. Налоги были бы низкие и суд быстрый, но справедливый", - написал Чичваркин в Instagram.

На высказывание Чичваркина отреагировал блогер "Голос Мордора". Он считает, что предприниматель чётко дал понять, чего добивается оппозиция.

"Чичваркин озвучил основное условие существования "прекрасной России будущего". Большое спасибо, ребята, что вы не скрываете своих целей", - пояснил он.

18 апреля помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил России новыми проблемами. На этот раз поводом стало состояние блогера Алексея Навального, который отбывает наказание в тюрьме.

Ранее сторонники блогера начали утверждать, что он якобы умирает. Они также решили организовать новую акцию протеста 21 апреля.

"Это совершенно, совершенно несправедливо, совершенно неприемлемо", - цитирует News.ru слова президента США Джо Байдена.

В унисон с Белым домом выступил МИД Франции. Дипломаты рассказали, что Евросоюз может ввести новые санкции из-за ситуации с блогером.

При этом Чичваркин является одним из спонсоров Навального. В частности, он выделил деньги на лечение "отравленного" блогера в Германии.

Фото: Голос Мордора/twitter