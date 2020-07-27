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Чичерина о ВСУ: Сперва учатся убивать жителей Донбасса, а потом едут на заработки в Россию

27 июля 2020, 22:05  •  116 • Политика
Известная российская рок-певица Юлия Чичерина указала на дилемму украинских гастарбайтеров, которые сначала учатся убивать мирных жителей Донбасса, а потом едут на заработки в Россию. Она прокомментировала фотографии, на которых натовские инструкторы обучают украинских снайперов.
Натовские инструкторы учат заробитчан убивать беззащитных мирных жителей Донбасса, бабушек и коммунальщиков. Скоро осень, часть из них поедет собирать яблоки в Европу, но кто-то приедет просить работу в Россию, запомните эти лица, - пишет Чичерина в Twitter.
Скриншот: Twitter/@chicheriyna
О том, что натовские специалисты активно участвуют в подготовке украинцев для осуществления боевых действий в Донбассе, ранее рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. По его словам, на одном из снимков запечатлены снайперы из 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которых натаскивают иностранные инструкторы.
Напомним, что война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году были приняты вторые Минские соглашения, которые являются мирным планом по завершению конфликта, однако украинская сторона за все эти годы не выполнила ни одного из взятых на себя обязательств. Сегодня в Киеве поднимают вопрос об окончательном отказе от "Минска - 2".

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