Чьи вы хлопцы будете?

Новая волна борьбы за «патриотическое наследие Украины» взяла в столице Украины очередную высоту. На днях в арке «Муромец» на одноименном острове на Днепре киевский градоначальник Виталий Кличко торжественно открыл памятник одному из героев былин – богатырю Илье Муромцу.

- Наш богатырь! Он родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской лавре, – пояснил Кличко в своей речи присутствующим. – Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец стоит здесь, на историческом месте, где когда-то располагалась богатырская застава.

Столичный градоначальник, над которым обычно посмеиваются в украинских интеллигентских кругах (какие там есть), на этот раз был поддержан местной патриотической научной общественностью. Доктор исторических наук (киевских) Николай Бандривский подтвердил, что раз «местом рождения и основных подвигов Ильи Муромца является северо-восточные территории современной Украины то, естественно, имеем веские основания считать его генетическое и культурное родство именно с древнеукраинским сообществом этих мест. Напомню, что название «Украина» появляется на страницах летописей собственно в XII веке». А на вопрос, а не поставить ли памятник не мифическому, а какому-либо реальному герою, сей ученый муж ответил, упирая на «угрозу с севера».

- На фоне все более растущего посягательства россиян (их правительства, науки, культуры) на наше древнерусское наследие, надо вот такими монументальными произведениями показывать, что это, в данном случае - былинный герой Илья Муромец, является частью нашей древнеукраинской культуры, - объяснил он необходимость памятника именно этому богатырю и сослался на то, что «недружественная нам российская сторона претендует на такие величественные в древнеукраинской истории фигуры, как, например, св.Владимир».

Ученый укр явно говорит о памятнике Великому князю Владимиру, недавно открытому в Москве. Но в его явно заполненной на 100% собственной диссертацией голове не может найти себе даже самое скромное место мысль, что памятник воздвигнут не представителю светской власти, а в первую очередь крестителю Руси, деятелю и подвижнику православного христианства, а уже потом все остальное.

Являющийся гораздо более авторитетной в исторической науке фигурой киевский профессор Петр Толочко, наоборот, считает, что версия о происхождении Муромца из села Моровска, в древности носившего название Муромска, имеет немало слабых мест. Так, например, первое упоминание Моровска, подчеркнул он в интервью газете «Взгляд», встречается в летописях в 12-м веке, а Илья служил киевскому князю, если судить по описаниям его подвигов в 10-11 веках. Впрочем, уверен он, все это условно, потому что речь идет о герое былинном, больше мифическом: «Ни одна, ни другая версия ничем не подкреплены, никаких достоверных данных нет. Можно выбирать любую. И все-таки не забывать, что речь идет о былинном герое, тут уж нельзя с точностью сказать, откуда он».

- Сказать точно, что у Ильи Муромца был такой-то прототип, а у Алеши Поповича такой-то – невозможно. Все-таки былинные герои – это не реальные исторические личности, а персонажи мифа, - уверен историк. - Они действуют вне исторического времени и пространства. Тот же Илья Муромец в былинах действует и при Владимире Святославиче (X век), и позже – чуть ли не от татар защищает Киев.

Что же касается Украины, то, отмечает он, «такого термина не было до конца XVI – начала XVII веков. С этого момента и начинает появляться это понятие применительно к территории, которая находилась между тремя крупными государственными образованиями – Московским царством, Речью Посполитой и Османской империей (и Крымским ханством). В Древней Руси такого политонима не существовало. Слово обозначало всего лишь «окраину земли», «окраину княжества».

Тем не менее, украинские власти и придерживающаяся националистических взглядов местная интеллигенция продолжают нагнетать истерию вокруг «украинства» Ильи Муромца. Зачем? Ведь со стороны это смотрится практически борьбой за национальность Золушки, Спящей красавицы, Емели или того же Иванушки-дурачка. Нет, эпос и сказки, безусловно, совсем разные вещи, но их объединяет внеисторичность персонажей, их мифологичность.

Немалую роль, как думается, в «украинизации» мифических героев играет крайний дефицит реальных героев в реальной истории. При всех натяжках и передергиваниях на эту роль героев нации не тянут ни Петлюра, ни Бандера, ни даже предатель Мазепа. А реальные нормальные герои, не жалевшие своих жизней, нынешней украинской властью считаются идеологическими противниками и врагами Незалежности.

И что отвечать ВСУшникам на вопрос: «Чьи вы, хлопцы, будете?» Не говорить же, что Щорса или Кожедуба с Ковпаком. И тут Муромец, хоть и мифический, да «свой», очень даже к месту.

Оно, конечно, Муромец и герой, и богатырь. А оттого попытки Киева приватизировать его смотрятся еще более убого.