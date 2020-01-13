Чьи подводные лодки готовится топить Украина: о ситуации в ВМС ВСУ • 27 • Аналитика

В последнее время в вооруженных силах «нэзалэжной» подозрительно много внимания уделяется развитию сил и средств, направленных на борьбу с вражескими подводными средствами. В силу полного, практически, отсутствия собственного военного флота, основной упор тут делается на боевую авиацию, а точнее – на вертолеты, которые на Украине с учетом имеющихся промышленных мощностей еще худо-бедно могут поддерживать в состоянии боевой готовности. Судя по имеющейся информации, именно на них ВСУ и намерены делать ставку в гипотетической «подводной войне», где у них по определению может быть только один вероятный противник.



Так, еще до конца 2019 года ожидалось поступление в состав 10-й бригады морской авиации ВМС Украины противолодочного вертолета Ми-14ПЧ (Ми-14ПЛ). Машина, понятное дело, далеко не новая, однако, помимо проведенного капитального ремонта она также должна была пройти серьезную модернизацию – с установкой многофункциональной аппаратуры навигации и связи, навигационного индикатора, новых систем внутренней связи, метеолокатора и прочего. Согласно заявленным возможностям, вертолет будет способен не только осуществлять поиск вражеских подводных объектов и слежение за ними с помощью специальных радиогидроакустических буев, но и самостоятельно уничтожать таковые, применяя бомбовое и торпедное вооружение. Собирается топить подлодки...







Немалые надежды возлагают в авиационной бригаде Военно-Морских сил ВСУ и на принятый недавно на вооружение модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В. Над ним и вправду поработали достаточно серьезно. К примеру, установлен новый двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В производства украинской «Мотор-Сич» вместо имевшегося ранее ТВ2-117. Также у этой машины появились тепловые отражатели, снижающие возможность поражения его ракетами с соответствующими головками самонаведения, добавились еще кое-какие небесполезные опции. Однако, главное – это ожидаемая установка на Ми-8МСБ-В новой разработки украинских умельцев от ВПК новых комплексов ракетного вооружения – как неуправляемого (Б8В8МСБ), так и управляемого.



По утверждениям разработчиков, вполне успешно проходящий испытания комплекс управляемого ракетного вооружения «Барьер-В», предназначенный для установки на вертолетах Ми-8МСБ-В и (в перспективе) Ми-24, представляет из себя замену аналогичного комплекса «Штурм-В» еще советского производства. Как его система управления, так и ракеты являются продукцией исключительно украинских предприятий. Необходимо отметить, что «противолодочные» тактические учения проводятся авиабригадой ВМСУ достаточно регулярно. Прошлым летом в них участвовали Ми-14, Ка-27 и самолета Ан-26, которые «условную подводную лодку противника», конечно же, вполне успешно «условно потопили». Теперь, с получением новой техники подобные маневры, надо полагать, будут проходить с еще большим размахом и еще более убедительными условными победами.



Вообще говоря, наращивание собственной военно-морской составляющей Украина осуществляет форсированными темпами. В наступившем году, по заявлению заместителя министра обороны страны по вопросам евроинтеграции Анатолия Петренко, в состав тамошних ВМС вдобавок к полученным от США двум американским катерам класса Island, должны влиться и еще шесть военных судов отечественного производства - десантно-штурмовых катеров проекта 58503 «Кентавр» и малых бронированных катеров проекта 58155 «Гюрза-М». Да, да – тех самых, что «засветились» во время «Керченского инцидента». К тому же, насколько известно, украинский Кабмин поддержал идею о закупке и французской компании ОКІА еще 20 патрульных судов на сумму в 136 с половиной миллионов долларов. Добавим к этому и вполне реальные перспективы получения Киевом от Вашингтона противокорабельных ракет, не так давно озвученные Уильямом Тейлором, бывшим временным поверенным в делах США на Украине.



С учетом полного отсутствия военно-морских сил у республик Донбасса, а также ощутимо усилившегося в последнее время на Украине «нервного зуда» по поводу Крыма, вопросы о том, против кого именно планируется применение всех этих, накапливаемых, как говорится, «с миру по нитке» сил и средств, вряд ли можно считать уместными. В последнее время в вооруженных силах «нэзалэжной» подозрительно много внимания уделяется развитию сил и средств, направленных на борьбу с вражескими подводными средствами. В силу полного, практически, отсутствия собственного военного флота, основной упор тут делается на боевую авиацию, а точнее – на вертолеты, которые на Украине с учетом имеющихся промышленных мощностей еще худо-бедно могут поддерживать в состоянии боевой готовности. Судя по имеющейся информации, именно на них ВСУ и намерены делать ставку в гипотетической «подводной войне», где у них по определению может быть только один вероятный противник.Так, еще до конца 2019 года ожидалось поступление в состав 10-й бригады морской авиации ВМС Украины противолодочного вертолета Ми-14ПЧ (Ми-14ПЛ). Машина, понятное дело, далеко не новая, однако, помимо проведенного капитального ремонта она также должна была пройти серьезную модернизацию – с установкой многофункциональной аппаратуры навигации и связи, навигационного индикатора, новых систем внутренней связи, метеолокатора и прочего. Согласно заявленным возможностям, вертолет будет способен не только осуществлять поиск вражеских подводных объектов и слежение за ними с помощью специальных радиогидроакустических буев, но и самостоятельно уничтожать таковые, применяя бомбовое и торпедное вооружение. Собирается топить подлодки...Немалые надежды возлагают в авиационной бригаде Военно-Морских сил ВСУ и на принятый недавно на вооружение модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В. Над ним и вправду поработали достаточно серьезно. К примеру, установлен новый двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В производства украинской «Мотор-Сич» вместо имевшегося ранее ТВ2-117. Также у этой машины появились тепловые отражатели, снижающие возможность поражения его ракетами с соответствующими головками самонаведения, добавились еще кое-какие небесполезные опции. Однако, главное – это ожидаемая установка на Ми-8МСБ-В новой разработки украинских умельцев от ВПК новых комплексов ракетного вооружения – как неуправляемого (Б8В8МСБ), так и управляемого.По утверждениям разработчиков, вполне успешно проходящий испытания комплекс управляемого ракетного вооружения «Барьер-В», предназначенный для установки на вертолетах Ми-8МСБ-В и (в перспективе) Ми-24, представляет из себя замену аналогичного комплекса «Штурм-В» еще советского производства. Как его система управления, так и ракеты являются продукцией исключительно украинских предприятий. Необходимо отметить, что «противолодочные» тактические учения проводятся авиабригадой ВМСУ достаточно регулярно. Прошлым летом в них участвовали Ми-14, Ка-27 и самолета Ан-26, которые «условную подводную лодку противника», конечно же, вполне успешно «условно потопили». Теперь, с получением новой техники подобные маневры, надо полагать, будут проходить с еще большим размахом и еще более убедительными условными победами.Вообще говоря, наращивание собственной военно-морской составляющей Украина осуществляет форсированными темпами. В наступившем году, по заявлению заместителя министра обороны страны по вопросам евроинтеграции Анатолия Петренко, в состав тамошних ВМС вдобавок к полученным от США двум американским катерам класса Island, должны влиться и еще шесть военных судов отечественного производства - десантно-штурмовых катеров проекта 58503 «Кентавр» и малых бронированных катеров проекта 58155 «Гюрза-М». Да, да – тех самых, что «засветились» во время «Керченского инцидента». К тому же, насколько известно, украинский Кабмин поддержал идею о закупке и французской компании ОКІА еще 20 патрульных судов на сумму в 136 с половиной миллионов долларов. Добавим к этому и вполне реальные перспективы получения Киевом от Вашингтона противокорабельных ракет, не так давно озвученные Уильямом Тейлором, бывшим временным поверенным в делах США на Украине.С учетом полного отсутствия военно-морских сил у республик Донбасса, а также ощутимо усилившегося в последнее время на Украине «нервного зуда» по поводу Крыма, вопросы о том, против кого именно планируется применение всех этих, накапливаемых, как говорится, «с миру по нитке» сил и средств, вряд ли можно считать уместными. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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