Чей Крым? Звёздные ответы – стыдные, политические и открытые. Такие, что сердце сжимается

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Царьград Аналитическая группа

Чаще всего животрепещущий вопрос адресуется русским знаменитостям: артистам, певцам, политикам, вынужденным буквально разрываться между двумя странами.

Одним из последних заметных случаев провокации стал инцидент, произошедший с кавээнщиком Сергеем Писаренко, который согласился побеседовать с украинским журналистом и блогером Сергеем Ивановым, но был втянут в полемику на политические темы. Интервью опубликовал канал ISLND TV на YouTube.

"Мы продолжим друг другу жать руки"

В последнее время Писаренко живёт в Киеве и участвует в юмористической программе "Дизель-шоу". При этом семья артиста осталась дома, в России. Иванов поинтересовался у юмориста, в чём же разница между русскими и украинцами, и получил, вероятно, не тот ответ, на который рассчитывал. Писаренко ответил, что для него это один славянский народ.

"Всё очень похожее. Я страны эти не разделю", – указал он.

Тем не менее Иванов завёл беседу об "ужасах" в Донбассе, к которым, по мнению Киева, причастна Россия, а затем задал и "сакральный" вопрос: чей же Крым?

Писаренко, видимо, и так утомлённый далёкими от юмора беседами, ответил весьма резко. "Давайте уже политические беседы заканчивать. Я приехал сюда говорить о творчестве, а вы начинаете меня уже чёрт-те куда тащить", - заявил комик.

"Крым ваш или Крым – наш?"

Одним из самых больших любителей задать вопрос о принадлежности полуострова остаётся украинский журналист Дмитрий Гордон. Он не упускает случая поинтересоваться этим практически у всех, кто даёт ему интервью. Среди последних гостей программы отметился народный артист России, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт.

В ходе интервью худрук посетовал, что ему запретили въезд на Украину – родину его родителей. Причиной стало посещение Севастополя – Ширвиндт побывал на творческом вечере книголюбов.

"Замечательные ребята из общества книголюбов пригласили меня на творческий вечер, поговорить. А оказалось, что я сволочь", – сказал он.

Гордон, в свою очередь, спросил, нет ли у артиста ощущения несправедливости из-за "вбитого клина между Украиной и Россией".

Ширвиндт отреагировал эмоционально.

"Я в нюансы не влезаю, потому что я не профессионал... Крым ваш или Крым – наш? Крым мой! Понимаешь? Он мой. Я в нём вырос… Начинать сейчас разбираться "кто есть ху" мне совершенно неинтересно", – подчеркнул он, и сразу стало ясно, что для этого человека полуостров не просто точка на карте, а родная земля – такая, что от дрязг сердце сжимается.

"Крым – трагическая ошибка России?"

Ещё одним собеседником Гордона в мае стал российский публицист, телеведущий Владимир Познер, у которого украинец поинтересовался, не является ли "аннексия" Крыма трагической ошибкой России. Познер ответил отрицательно и попытался объяснить неизбежность и логичность воссоединения России и Крыма.

"Вот представьте себе, что в Мексике происходит революция и что к власти приходит правительство антиамериканское. Это легко представить. И это новое правительство, опасаясь Большого брата с севера, обращается к России и говорит: "Слушайте, ребята, вы не могли бы нам одолжить 10 дивизий, чтобы они стояли на границе с США?" – привёл он пример, указав, что Вашингтон бы этого не допустил.

Такая же логика, по мнению Познера, действует в случае с Крымом и Россией.

Он напомнил, что с приходом к власти на Украине антироссийски настроенных политиков возросла вероятность вступления страны в НАТО и появления американских войск в Чёрном море и на границе России. Всё это представляло экзистенциальную угрозу для русских.

"Примерно так же рассуждали здесь. "Будут тут дивизии на нашей границе, ну и что? Мы этого не допустим". Вот весь круг рассуждений для меня вокруг этого вопроса", – сказал журналист.

Познер подчеркнул, что крымчане и раньше выступали за нахождение в составе России, а не Украины.

"Украина Крым отдала"

Схожее мнение и у российской певицы Лолиты Милявской.

В апреле этого года в интервью тому же Гордону она сказала, что если бы крымчанам хорошо жилось в составе Украины, они бы не пошли голосовать за присоединение к России.

По словам певицы, Киев не вкладывался и не занимался развитием полуострова, а с приходом российских властей "хотя бы дороги, аэропорт построили". Кроме того, она напомнила Гордону и его слова, согласно которым Украина отдала Крым сама и не сражалась за него. Милявская отметила, что не хочет вступать в исторические и политические споры и позиция о принадлежности Крыма у неё одна.

"Когда у меня спрашивают, чей Крым, я говорю: "Мой!" – подчеркнула родившаяся на Украине артистка.

Певица добавила, что не считает возвращение полуострова в состав России незаконным.

Теперь материковую часть и полуостров объединяет ещё и Крымский мост. Впрочем, и до этого вопросов о принадлежности полуострова не было. Фото: © Anton_Astrey/ twitter.com/Globallookpress.

"В Крым я не поеду"

Говорила о своём отношении к Крыму и телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак. На своём YouТube-канале она опубликовала видео, в котором рассказала о планах на летний отдых, и подчеркнула, что в Крым ни ногой. Из-за пандемии коронавируса Собчак с долей сожаления (!) отметила, что отпуск ей придётся провести в родной стране, которую она, к слову, намеревалась возглавить.

"Не то чтобы я так собралась – просто не вижу другого выхода, честно говоря. Поэтому будем исследовать матушку-Русь. В Крым я не поеду, естественно. Пока думаю об Алтае", – уточнила она.

Ранее слова Собчак уже вызывали широкий общественный резонанс – после того как в эфире украинского "Нового радио" она заявила о необходимости "вернуть" полуостров Украине. Из-за этого в ноябре прошлого года по запросу граждан прокуратура Москвы инициировала проверку её интервью на экстремизм.

Цифры в пользу России

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,6% жителей полуострова проголосовали именно за это решение. Спустя шесть лет, в марте этого года, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл новый опрос среди крымчан с просьбой оценить результаты воссоединения. Оказалось, что 93% жителей региона положительно оценивают жизнь в составе России. При этом отмечается, что если бы в ближайшее время снова состоялся референдум, то абсолютное большинство проголосовало бы так же, как и шесть лет назад.

В настоящее время легитимность Крыма в составе России признают около десятка стран, среди которых Афганистан, КНДР, Венесуэла и Куба. Более 20 государств считают регион российским де-факто, а именно не поддерживают резолюцию ООН о признании украинского суверенитета над Крымом.

Москва неоднократно отмечала, что референдум проводился с соблюдением норм международного права, является легитимным и вопрос "Чей Крым?" закрыт навсегда.