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Чей Крым? Военкор задал встречный наболевший вопрос

12 июля 2021, 15:50  •  294 • Политика
Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своём Telegram-канале задал встречный вопрос в ответ на "чей Крым?". По словам журналиста, уже хочется услышать корректный ответ на то, "чей Донбасс?".
Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своём Telegram-канале отметил, что уже семь лет постоянно слышит вопрос "чей Крым?", при том что ответ очевиден и безальтернативен.
Однако его волнует другой вопрос.
"Мне лично все эти годы хочется услышать конкретный ответ на вопрос: "чей Донбасс и куда он движется?", - признался Руденко.
Ранее глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявлял, что проведение в Донбассе форума "Россия - Донбасс: единство приоритетов" - это явный признак того, что Донбасс окончательно входит в орбиту внутриполитической жизни России.
"Мы видим, что с течением времени Донбасс всё прочнее возникает во внутриполитической жизни России. Проведение такого форума - это ещё одно свидетельство этому. Проведение форума с участием президентской партии "Единая Россия", с участием представителей этой силы является наглядным свидетельством того, что Донбасс входит в орбиту внутриполитической жизни страны", - отметил представитель ДНР в беседе с Царьградом.
Заметим, что событие такого масштаба стало возможным после подписания соглашения о взаимодействии "Единой России" и Союза добровольцев Донбасса.

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