Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своём Telegram-канале задал встречный вопрос в ответ на "чей Крым?". По словам журналиста, уже хочется услышать корректный ответ на то, "чей Донбасс?".

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своём Telegram-канале отметил, что уже семь лет постоянно слышит вопрос "чей Крым?", при том что ответ очевиден и безальтернативен.

Однако его волнует другой вопрос.

"Мне лично все эти годы хочется услышать конкретный ответ на вопрос: "чей Донбасс и куда он движется?", - признался Руденко.

Ранее глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявлял, что проведение в Донбассе форума "Россия - Донбасс: единство приоритетов" - это явный признак того, что Донбасс окончательно входит в орбиту внутриполитической жизни России.

"Мы видим, что с течением времени Донбасс всё прочнее возникает во внутриполитической жизни России. Проведение такого форума - это ещё одно свидетельство этому. Проведение форума с участием президентской партии "Единая Россия", с участием представителей этой силы является наглядным свидетельством того, что Донбасс входит в орбиту внутриполитической жизни страны", - отметил представитель ДНР в беседе с Царьградом.

Заметим, что событие такого масштаба стало возможным после подписания соглашения о взаимодействии "Единой России" и Союза добровольцев Донбасса.