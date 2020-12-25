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Чей Крым? Украина надеется на помощь Турции, но у Анкары открылись свои неожиданные интересы

25 декабря 2020, 00:20  •  126 • Украина

Крым - украинский, искренне считают в Киеве. При этом украинские власти очень рассчитывают на помощь Турции в деле "возвращения" Крыма обратно в состав Украины. Мало того, что эти "фантомные боли" совершенно безрезультатны и Крым, вернувшись в Россию, больше никуда и ни к кому "переходить" не собирается. Оказалось, что у Турции, на которую так уповают в Киеве, свои собственные взгляды на Крым. Об этом рассказал политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

"Меня всегда умиляет, как украинские политики и эксперты радостно кричат: "Турция с нами по вопросу Крыма!". Происходит это периодически - после каждого совместного голосования по "крымскому вопросу" в Генассамблее ООН, после встреч официальных деятелей двух государств, после подписания очередных договорённостей. Зеленский всё время зовет Эрдогана в безумный проект "Крымская платформа", который должен привести к "возврату Крыма в состав Украины". Вот пусть Зеленский и все его восторженные эксперты почитают колонку во влиятельной турецкой газете на эту тему", - предложил Корнилов.

Автор колонки Мерьем Айбике Синан и правда рассуждает о возвращении Крыма. Только - очень неожиданно для Киева - совсем не в состав Украины. Как заявляет автор материала, "весь мир знает, что... Крым - это древняя тюркская земля, которую Россия несправедливо захватила, применив силу".

То есть фантомные боли по поводу Крымского полуострова испытывают уже как минимум две страны - Украина и Турция. Правда, Украина ближе к России - и потому здесь её лучше слышно, а вот в Турции такие настроения, похоже, не новость, и у потомков жителей Османской империи до сих пор где-то болит в районе Крыма. Болит по поводу того, что полуостров вернулся домой вместе с жителями и территорией. Как неоднократно подчёркивал президент России Владимир Путин, Крым вернулся навсегда, и этот вопрос следует считать закрытым.

"Крым - это вечная песня тюркского народа, и однажды мы все вместе споем её!" - говорится в материале турецкого издания. Только вот вряд ли Украине захочется подпевать этой песне.

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