Чей Крым? Русскому рок-музыканту закрыли въезд на Украину из-за фантомных болей Киева

Украинские пограничники отчитались об очередной "победе" над русскими. В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что на территорию Украины не пустили двух граждан нашей страны - рок-музыканта, участника группы "Звуки Му" Петра Мамонова, а также сопровождавшую его женщину.

Личность женщины пограничники не раскрывают. А в случае с Мамоновым не только озвучивают имя, но и приводят фотографию страницы паспорта артиста, где можно распознать его подпись.

Пограничники отметили, что задержанным гражданам России закрыли въезд на территорию Украины на три года. В качестве причины разворота в аэропорту назвали нарушение порядка въезда-выезда в Крым. В переводе на русский язык это означает, что Киев продолжает испытывать фантомные боли после решения крымчан вернуться в состав России. В 2014 году большая часть населения Крыма заявила, что хочет быть частью России. Киев решение не признал и настаивает, что территория полуострова принадлежит Украине. Мнение крымчан при этом не учитывается.

Пётр Мамонов инцидент на пограничном пункте никак не комментировал.