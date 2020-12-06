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Чей Крым? Русскому рок-музыканту закрыли въезд на Украину из-за фантомных болей Киева

06 декабря 2020, 19:05  •  125 • Политика
Пограничники заявили, что закрыли въезд на Украину русскому рок-музыканту Петру Мамонову и ещё одной гражданке России из-за нарушений правил въезда и выезда в Крым. Таким образом, Киев расписался в том, что продолжает использовать крымчан в качестве политического инструмента, вероятно, испытывая при этом фантомные боли.
Украинские пограничники отчитались об очередной "победе" над русскими. В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что на территорию Украины не пустили двух граждан нашей страны - рок-музыканта, участника группы "Звуки Му" Петра Мамонова, а также сопровождавшую его женщину.
Личность женщины пограничники не раскрывают. А в случае с Мамоновым не только озвучивают имя, но и приводят фотографию страницы паспорта артиста, где можно распознать его подпись.
Пограничники отметили, что задержанным гражданам России закрыли въезд на территорию Украины на три года. В качестве причины разворота в аэропорту назвали нарушение порядка въезда-выезда в Крым. В переводе на русский язык это означает, что Киев продолжает испытывать фантомные боли после решения крымчан вернуться в состав России. В 2014 году большая часть населения Крыма заявила, что хочет быть частью России. Киев решение не признал и настаивает, что территория полуострова принадлежит Украине. Мнение крымчан при этом не учитывается.
Пётр Мамонов инцидент на пограничном пункте никак не комментировал.

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