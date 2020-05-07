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Чей Крым? Познер объяснил украинцу Гордону простые истины

07 мая 2020, 04:10  •  57 • В мире
Телеведущий Владимир Познер попытался объяснить свою позицию по "крымскому вопросу" в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Ранее Познер критиковал возвращение полуострова в состав России. Теперь же телеведущий попытался объяснить простые истины, приведя аналогию с США и Мексикой.
Телеведущий Владимир Познер попытался объяснить украинскому журналисту Дмитрию Гордону свою позицию по Крыму. Он заявил, что рассматривает этот вопрос только в одном аспекте.
"Вот представьте себе, что в Мексике происходит революция и что к власти приходит правительство антиамериканское. Это легко представить. И это новое правительство, опасаясь большого брата с севера, обращается к России и говорит: "Слушайте, ребята, вы не могли бы нам одолжить 10 дивизий, чтобы они стояли на границе с США?" - рассказал Познер.
По мнению телеведущего, Штаты никогда бы не допустили этого. Такая же логика, с точки зрения Познера, действует и в случае с Крымом, Украиной и Россией.
"Примерно так же рассуждали здесь. Будут тут дивизии на нашей границе, ну и что? Мы этого не допустим? Вот весь круг рассуждений для меня вокруг этого вопроса", - подчеркнул Владимир Познер.

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