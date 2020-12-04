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Чей Крым: мусульмане Польши вызвали международный скандал

04 декабря 2020, 14:50  •  319 • Политика
Фото: pixabay.com
Киев не смог добиться от поляков признания полуострова украинской территорией
Дипмиссия Незалежной в Польше направила ноту во внешнеполитическое ведомство Варшавы с требованием повлиять на польских мусульман, которые отказываются признавать Крым украинским. Об этом сообщил посол Киева в Польше Андрей Дещица.
Международный скандал развернулся вокруг календаря на 2021 г., который по традиции напечатало Религиозное объединение мусульман Польши. Размещенные на его страницах изображения мечетей в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае и Старом Крыму сопровождались подписью, что они находятся в России, передает "Укринформ".
Возмущенный Киев направил протест польским мусульманам. Те спорить не стали и убрали упоминание о принадлежности Крыма России, но только в электронной версии календаря. При этом надпись про "украинский Крым" так и не появилась.
По словам Дещицы, официальная позиция Варшавы однозначна – там не признают Крым российским, поэтому местные мусульмане выступили не только против Украины, но и против польского государства. Киевские дипломаты рассчитывают, что Варшава "разберется" со своими гражданами.
Ранее Украина обвинила в "недостаточной лояльности" венгров, проживающих в Закарпатье.
В мае 2021 г. Киев планирует провести международное мероприятие, посвященное "возвращению Крыма". Особая роль в этом процессе уготована Варшаве.

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