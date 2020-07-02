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Чей голос в России имеет значение?

02 июля 2020, 10:00  •  84 • Аналитика
© РИА Новости / Александр Кряжев
Народ поддержал поправки к Конституции. Вы согласны с этой фразой? В ближайшие дни мы услышим множество возмущенных криков: нет, не поддержал, я был против, и вообще — итоги сфальсифицированы, явка нарисована, тех, кто голосовал за, обманули, не объяснили им настоящего смысла поправок, а ведь это переворот! Но "народ поддержал поправки к Конституции" — это не оценочное суждение, а факт, можно даже сказать, исторический факт. Неоспоримое большинство проголосовало за при очень высокой явке (около двух третей) — это более чем убедительное одобрение поправок абсолютным большинством наших граждан. Что на это можно возразить?
Только то, что народ не тот. Ну и еще: мое мнение важнее, мой голос весит больше, мое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо для России, правильное. Одним словом — я умнее, я лучше. К сожалению, именно это, по сути, мы слышим от тех, кто объявляет как само голосование, так и его итоги незаконными, антинародными и так далее. Не от всех, конечно, — против проголосовали достаточно многие, и все они, хоть они и в меньшинстве, — наши граждане, которым никто не отказывает ни в патриотизме, ни в честности, ни в праве на свое мнение. Но радикальное меньшинство из них говорит как раз о том, что только его голос имеет значение, что большинство — это быдло, тупые и зомбированные властью люди, обманутые и несчастные, которые стали игрушкой в руках диктатора. Не понимая, что как раз такое отношение к народу и есть самая настоящая диктатура — диктатура меньшинства, которое считает себя вправе указывать народу, что хорошо, а что плохо, как он должен себя вести и кому доверять. Народ подтвердил свое доверие Путину и предложенным им поправкам в Основной закон, а еще и той поправке, что позволяет ему снова избираться президентом. Противники Путина высказались против поправок практически исключительно по одной простой причине: потому что им категорически не нравится президент. Что здесь непонятного и недемократичного?
Более того, в той же Москве возможность интернет-голосования привела к мобилизации оппозиционно настроенной части общества: иначе многие из них просто не пришли бы на участки для голосования. В результате столица, по предварительным данным, показала едва ли не самый высокий процент голосования против поправок — это ли не демократия? Неважно, что на протестное голосование части москвичей из остальной России смотрят с удивлением: почему в самом богатом городе страны столько людей ненавидят власть как таковую? Неважно — президента, мэра, чиновников. И ладно бы их ненавидели очень бедные или сильно идейные — нет, это ненависть куда чаще исходит от сытой и считающей себя элитой публики.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию
1 из 14
В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.
© РИА Новости / Александр Кондратюк
2 из 14
Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.
© РИА Новости / Александр Кряжев
3 из 14
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
4 из 14
Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.
© РИА Новости / Павел Лисицын
5 из 14
Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.
© РИА Новости / Томас Тхайцук
6 из 14
Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.
© РИА Новости / Андрей Каспришин
7 из 14
ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
8 из 14
Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.
© РИА Новости / Виталий Аньков
9 из 14
Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.
© РИА Новости / Виталий Аньков
10 из 14
На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
11 из 14
Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.
© РИА Новости / Александр Кряжев
12 из 14
Также голосование проходит и на придомовых территориях.
© Sputnik
13 из 14
Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.
© РИА Новости / Алексей Дружинин
14 из 14
Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".
© РИА Новости / Максим Богодвид
1 из 14
В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.
© РИА Новости / Александр Кондратюк
2 из 14
Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.
© РИА Новости / Александр Кряжев
3 из 14
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
4 из 14
Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.
© РИА Новости / Павел Лисицын
5 из 14
Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.
© РИА Новости / Томас Тхайцук
6 из 14
Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.
© РИА Новости / Андрей Каспришин
7 из 14
ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
8 из 14
Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.
© РИА Новости / Виталий Аньков
9 из 14
Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.
© РИА Новости / Виталий Аньков
10 из 14
На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
11 из 14
Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.
© РИА Новости / Александр Кряжев
12 из 14
Также голосование проходит и на придомовых территориях.
© Sputnik
13 из 14
Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.
© РИА Новости / Алексей Дружинин
14 из 14
Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".
© РИА Новости / Максим Богодвид
И хотя Москва — не Россия, но и в Москве большинство поддержало поправки. Притом что сами по себе поправки идеологически близки не просто абсолютному, а тотальному большинству наших граждан — их социальная, патриотическая, нравственная составляющие отвечают взглядам русского народа и, по сути, не допускают никакого двойного толкования или успешной агитации против. Только поправка о возможности для Владимира Путина снова избираться позволяла играть на страхах части народа, например пугать молодежь "застоем". И она же позволяла мобилизовать весь антипутинский электорат — от коммунистов до либералов-западников. Причем первых, левых, на порядок больше, чем вторых. Тех, кто считает, что "Путин — слуга олигархов" (ну и что, что он их разогнал), куда больше чем тех, кто хотел бы вернуть время правления "лучших людей". Но и при мобилизации всех противников Путина получился абсолютный проигрыш. Притом что Путин не хотел устраивать из голосования референдум о доверии к себе — это его противники сделали ставку на это. И тем самым — по итогам голосования — лишь укрепили позиции президента.
Народ поддерживает Путина. Это тоже не оценочное суждение: люди хотят, чтобы он руководил страной и после 2024 года. Вам не нравится Путин, вы считаете, что нужен новый человек во главе страны? Прекрасно, но с вами не согласно большинство вашего же народа (если, конечно, вы считаете его своим). Переубедите их — не получилось сейчас, сделайте это на выборах 2024 года, нанесите поражение Путину через четыре года. Но нет: вместо этого нам будут говорить, что народ дурак, ничего он не знает и не решает — и вообще у него нет своего мнения, ему лишь бы за власть.
Но мы прекрасно помним, как народ относился к власти в 90-е годы, да и к голосованию за Конституцию, которую принимали после расстрела парламента. Единственным доводом голосовать за нее у народа тогда было желание забыть ужас нависавшей гражданской войны, вылившейся в антиконституционный переворот и кровавые события в столице. И тогдашние 58 процентов за (при явке в 55) не были голосами за Ельцина — это были голоса за окончание двоевластия и смуты. Истинный рейтинг Ельцина был тогда в разы ниже, а его переизбрание в 1996-м стало возможно только благодаря манипуляциям и фальсификациям. К которым в открытую прибегали как раз те, кто сегодня кричит о диктатуре и перевороте.
Так что народ ничего не забыл, но многому научился. И не позволит манипулировать собой и своим мнением никаким самозваным защитникам его интересов — ни внешним, ни внутренним. Русский народ сказал свое слово — слушайте его, а если несогласны, то просто смиритесь с волей большинства. Ведь демократия — это власть большинства? Или узурпировавшего право говорить от лица всех агрессивного меньшинства, отказывающего большинству даже в праве выражать свое мнение? На второй вариант русские не подписывались и никогда больше не согласятся — пускай сейчас американцы с ним разбираются.

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