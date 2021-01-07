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Четырёхпалые следы сбили с толку: Британке оставили 6 таинственных знаков на машине

07 января 2021, 03:40  •  67 • В мире
Жительница британской деревушки вместе с другом бьётся над разгадкой таинственных знаков, оставленных на её машине. Женщину сбили с толку 6 четырёхпалых следа от босых ног.
Алисия Смит из Скарто (деревушка в пригороде Гримсби, Великобритания) обнаружила следы на своей машине несколько дней назад. Вместе с другом она вышла во двор и увидела сразу 6 таинственных четырёхпалых следа босых ног.
Неожиданная находка сбила с толку тем, что следы были небольшого размера, схожие с детскими, но следов от пальцев у каждого было не по пять, а по четыре.
Как сообщает Grimsby Telegraph, публикуя фото таинственных знаков, следы начинаются от угла водительской двери и продвигаются вверх через лобовое стекло, пересекают крышу и внезапно исчезают.
"Мы никогда раньше не видели ничего подобного, это было очень странно", - призналась британка, недоумевая, "зачем в такую погоду ходить босиком?".
Кто бы ни оставил следы на автомобиле женщины, сделал он это очень тихо: Алисия уточнила, что машина была припаркована у её дома всю ночь, но ни Смит, ни её друг ничего не слышали и не видели.
Читатели предположили, что над британкой кто-то просто подшутил, а такие следы "босых ног" можно сделать руками.

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