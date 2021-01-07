Четырёхпалые следы сбили с толку: Британке оставили 6 таинственных знаков на машине

Алисия Смит из Скарто (деревушка в пригороде Гримсби, Великобритания) обнаружила следы на своей машине несколько дней назад. Вместе с другом она вышла во двор и увидела сразу 6 таинственных четырёхпалых следа босых ног.

Неожиданная находка сбила с толку тем, что следы были небольшого размера, схожие с детскими, но следов от пальцев у каждого было не по пять, а по четыре.

Как сообщает Grimsby Telegraph, публикуя фото таинственных знаков, следы начинаются от угла водительской двери и продвигаются вверх через лобовое стекло, пересекают крышу и внезапно исчезают.

"Мы никогда раньше не видели ничего подобного, это было очень странно", - призналась британка, недоумевая, "зачем в такую погоду ходить босиком?".

Кто бы ни оставил следы на автомобиле женщины, сделал он это очень тихо: Алисия уточнила, что машина была припаркована у её дома всю ночь, но ни Смит, ни её друг ничего не слышали и не видели.

Читатели предположили, что над британкой кто-то просто подшутил, а такие следы "босых ног" можно сделать руками.