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Четырёхдневка в России неминуема: Эксперт сделал два вывода, посчитав наши деньги

03 ноября 2020, 04:15  •  149 • Политика
По словам эксперта РИСИ, четырёхдневка будет нужна во избежание кризиса перепроизводства. И Россия, в любом случае, перейдёт на новый режим. И тут есть два вывода, на которые обратил внимание собеседник журналистов.
Начавшаяся неделя в России - четырёхдневная. Из-за праздника - в среду, 4 ноября, мы работаем на один день меньше. Впрочем, графики могут быть разными - кто-то и вовсе не отдыхает. Но, в любом случае, эксперт российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев полагает, что совсем скоро нам придётся перестраиваться под новый график на "постоянке".
По мнению Беляева, на четырёхдневную рабочую неделю придётся перейти хотя бы для того, чтобы избежать перепроизводства. Это первый вывод. Но есть и альтернативный вариант - сокращённый рабочий день, полагает эксперт.
"В стратегическом дальнем плане нас всех ждёт сокращённая рабочая неделя вследствие того, что вводятся прогрессивные технологии в производственной и гуманитарной сфере", - сказал Беляев, отвечая на вопросы "Радио КП".
Карантин уже показал, что новые формы работы возможны. Однако открытым остаётся вопрос заработной платы. И здесь эксперт приходит ко второму выводу. У кого-то она останется прежней, а другим придётся смириться с сокращением вознаграждения в случае перехода на новый режим работы.
"Для бюджетников, которые уходят на удалёнку, заработок какой был, такой и остается. Для тех, кто работает на сдельной работе, будет минус в заработках", - пояснил эксперт.

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