Четырьмя словами: В МИД России ёмко ответили беспокоящимся американцам

В МИД России коротко и ясно ответили американцам, которые озаботились "притеснением свободы прессы" в нашей стране. Именно с таким заявлением выступила пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс. Она заявила, что аресты журналистов "срежиссированы". Видимо, имелось в виду дело Ивана Сафронова, а также задержания журналистов, которые вышли на акции в его поддержку.

В МИД России ответили четырьмя словами: "Mind your own business". Это переводится как "займитесь своими делами".

Напомним, бывший корреспондент "Ведомостей" и "Коммерсанта", советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов был арестован по подозрению в государственной измене. По словам его адвоката, следствие полагает, что Сафронов передавал информацию спецслужбам Чехии, "ниточки" от которых тянутся к США.

Сафронова задержали утром 7 июня, когда он выходил из своего дома. Против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена". Решением Лефортовского суда Москвы советник главы "Роскосмоса" арестован до 6 сентября. Если суд вынесет обвинительный приговор, Сафронов может сесть в тюрьму на срок до 20 лет.