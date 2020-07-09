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Четырьмя словами: В МИД России ёмко ответили беспокоящимся американцам

09 июля 2020, 02:00  •  25 • В мире
В МИД России коротко ответили американцам, которые "забеспокоились" о притеснениях журналистов в нашей стране. Именно так власти США прокомментировали дело Ивана Сафронова. В МИД России ответили четырьмя словами: "Mind your own business", что переводится как "займитесь своими делами".
В МИД России коротко и ясно ответили американцам, которые озаботились "притеснением свободы прессы" в нашей стране. Именно с таким заявлением выступила пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс. Она заявила, что аресты журналистов "срежиссированы". Видимо, имелось в виду дело Ивана Сафронова, а также задержания журналистов, которые вышли на акции в его поддержку.
В МИД России ответили четырьмя словами: "Mind your own business". Это переводится как "займитесь своими делами".
Напомним, бывший корреспондент "Ведомостей" и "Коммерсанта", советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов был арестован по подозрению в государственной измене. По словам его адвоката, следствие полагает, что Сафронов передавал информацию спецслужбам Чехии, "ниточки" от которых тянутся к США.
Сафронова задержали утром 7 июня, когда он выходил из своего дома. Против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена". Решением Лефортовского суда Москвы советник главы "Роскосмоса" арестован до 6 сентября. Если суд вынесет обвинительный приговор, Сафронов может сесть в тюрьму на срок до 20 лет.

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