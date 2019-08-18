Четырехдневная рабочая неделя. Подачка перед выборами в Думу? • 180 • Аналитика В ногу с прогрессом

С настоящим восторгом и ликованием вся прогрессивная общественность встретила новость о возможном введении в России четырехдневной рабочей недели.









Остальным, кажется, было не до ликования…



Нет, сама идея выглядит, на первый взгляд, отлично. Тем более что нас уже клятвенно заверили – без сокращения зарплат! Действительно, прогресс неумолим, поступь его неотвратима, и то, что раньше делалось за пять дней, раньше или позже будет делаться за четыре. О чем нам и сказал наш замечательный премьер, анонсируя эту идею. Дескать, прогресс на месте не стоит, нанотехнологии, рост производительности труда… Мы должны быть в тренде, а мировой тренд именно таков – меньше работать, больше отдыхать.



Но будем откровенны: идея перехода на четырехдневную рабочую неделю вызывает немало вопросов. И большинство из них вряд ли окажутся приятны для нашего «экономического блока», если кто-то когда-нибудь сможет их задать напрямую.



Прежде всего это уже отмеченное многими расхождение мотивировки с недавней пенсионной реформой. Тогда, как вы помните, нам рассказывали, что у нас все плохо с трудовыми ресурсами. Даже, можно сказать, катастрофично. И если мы не проявим волю, не увеличим пенсионный возраст, быть беде – пенсионные отчисления перестанут поспевать за ростом количества пенсионеров, случится пенсионный коллапс.



А вот сейчас оказывается, что у нас все нормально. Даже перерабатываем. И производительность труда у нас все нанотехнологичнее и нанотехнологичнее.



Странно это. Нет, можно сказать иначе, но тогда будет трудно удержаться в рамках приличий…



Может, сначала сократим гастарбайтеров?

Ещё один вопрос – трудовая миграция из стран ближнего зарубежья. Уж сколько слез пролили и работодатели, и чиновники, и экономисты по поводу того, как тяжко нам придется без замечательных трудолюбивых «джамшутов». А сейчас что? Оказывается, нам все врали? Мы можем безболезненно для экономики сократить рабочее время на двадцать процентов?



Тут напрашивается вопрос, а не лучше ли сократить «джамшутов», но он слишком неполиткорректен, мы не будем смущать обывателя такими кошмарами.



Под сомнением и тезис о том, что зарплаты при этом не будут сокращены. Во-первых, нам просто наврут, как обычно. А во-вторых, довольно часто трудовые договоры составлены таким образом, что зарплата работника считается по часам. Соответственно, снижение зарплат часто будет происходить автоматически, без согласия и желания работников. И ничего с этим поделать будет невозможно: для того чтобы работодатель в массе своей пошел на поводу у требований закона, нужно внести множество изменений в КЗоТ, Гражданский кодекс и другие регулирующие документы.



Более того, уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что при давлении на работодателя он просто уведет в тень львиную долю своих сотрудников. У нас и сейчас с этим беда, а через год-другой после введения четырехдневки будет просто ужас. А недовольство работодателей можно прогнозировать со стопроцентной уверенностью: либо минус 20% выработки на предприятие, либо оплата пятого рабочего дня по повышенному тарифу, как сейчас оплачиваются суббота и воскресенье.



С учетом того, что многие работы имеют сезонный характер, и часто там в принципе работают с одним выходным весь сезон, цена вопроса для строителей, дорожников, рыбаков и ещё множества профессий может оказаться довольно весомой. И будут ли там работодатели эту цену платить? Нет, просто последних «официально трудоустроенных» выведут в тень.





Подобные инициативы возможны только после наведения порядка в сфере оплаты труда, после появления в УК статей, приравнивающих зарплаты «в конвертах» к уклонению от уплаты налогов. А при нынешнем, пардон, бардаке это ещё один удар по официальной занятости в стране, и только.



Все трудоустраиваемся на госслужбу!

Правда, новшество сильно обрадует многочисленных российских чиновников и госслужащих. У них, как мы знаем, все всегда «вбелую», соцпакеты и все прочее присутствует. Понятно, что им и зарплаты сохранят, и переработку справедливо оплатят, и лишний выходной они смогут провести интересно и насыщенно. Вопрос: а стоит ли оно того?



С другой стороны, может, уважаемый Дмитрий Анатольевич наконец-то выспится. И в его голову перестанут лезть навязчивые мысли о лишнем выходном. Ну и вообще, взбодрится человек, посвежеет, интересное что-нибудь придумает. А то вечно он на совещаниях сонный или дремлющий…



Насчет интересного и насыщенного проведения выходных тоже не все так просто. Некоторые горячие головы уже поспешили заявить, что множество российских мужиков лишний выходной используют для того, чтобы просто больше пить. И пить, как вы понимаете, не воду и не компот из вишен.



С этим мнением можно соглашаться, можно спорить, но как повод задуматься оно, безусловно, имеет некоторую ценность. Да, я согласен, что надо бы оставить людей в покое. И если кто-то хочет лишний выходной покататься на «синей волне», то это его неотъемлемое право. И все-таки, если быть реалистами, очень для многих он окажется настоящей медвежьей услугой. Но здоровье русских мужиков волнует наши власти только на словах, поэтому очень сомнительно, что такой довод будет хоть кем-то адекватно воспринят.



Ну и последнее, о чем хотелось бы сказать. Давайте совершим подвиг и поверим нашему правительству. Да, все у нас оказалось неожиданно хорошо. Производительность на уровне, мы даже перерабатываем, можно даже сокращать рабочую неделю. Но означает ли это, что при возможном экономическом подъеме нам будет хватать этой четырехдневной рабочей недели? Мы ведь и без того одни из лидеров в мире по количеству выходных и праздничных дней.



Чтобы хорошо жить, нужно много работать…

Как показывает опыт таких стран, как Япония и Китай, любой стремительный экономический рывок сопровождается ростом рабочей нагрузки на население. Японцы, отдыхающие всего пару недель в году (речь про отпуск), или китайцы, часто просто ночующие на рабочем месте и тоже почти не знающие больших отпусков и длительных выходных, как бы намекают нам, что большой успех так просто не приходит, для него нужно вкалывать.



Или мы в принципе не рассчитываем на серьезный экономический рост? Что, два процента в год уже считаются у нас хорошим ориентиром? Такое, знаете, экономическое чудо «по-медведевски»…



Если так, то инициатива более-менее понятна. Вместо того чтобы сократить пару миллионов дармоедов на госслужбе, давайте лучше осчастливим всех лишним выходным и расскажем про нанотехнологии…



Откровенно говоря, эта инициатива выглядит настолько сырой, если не сказать жестче, что ей есть только одно логичное объяснение: популизм. Да, именно он, именно стремление после множества провалов последних лет чуть-чуть прибавить в рейтингах. А то ведь действительно кандидаты от «Единой России» все чаще норовят пойти на выборы как «независимые». И это неспроста…



Если так, то все более-менее понятно: вбросили «инициативу», подогреют надежды электората перед дополнительными выборами в Думу 8 сентября, покажут, как они «радеют» за простого человека.



А дальше, как водится, хоть трава не расти. Чего не сделаешь ради ещё четырех лет «стабильности»… С настоящим восторгом и ликованием вся прогрессивная общественность встретила новость о возможном введении в России четырехдневной рабочей недели.Остальным, кажется, было не до ликования…Нет, сама идея выглядит, на первый взгляд, отлично. Тем более что нас уже клятвенно заверили – без сокращения зарплат! Действительно, прогресс неумолим, поступь его неотвратима, и то, что раньше делалось за пять дней, раньше или позже будет делаться за четыре. О чем нам и сказал наш замечательный премьер, анонсируя эту идею. Дескать, прогресс на месте не стоит, нанотехнологии, рост производительности труда… Мы должны быть в тренде, а мировой тренд именно таков – меньше работать, больше отдыхать.Но будем откровенны: идея перехода на четырехдневную рабочую неделю вызывает немало вопросов. И большинство из них вряд ли окажутся приятны для нашего «экономического блока», если кто-то когда-нибудь сможет их задать напрямую.Прежде всего это уже отмеченное многими расхождение мотивировки с недавней пенсионной реформой. Тогда, как вы помните, нам рассказывали, что у нас все плохо с трудовыми ресурсами. Даже, можно сказать, катастрофично. И если мы не проявим волю, не увеличим пенсионный возраст, быть беде – пенсионные отчисления перестанут поспевать за ростом количества пенсионеров, случится пенсионный коллапс.А вот сейчас оказывается, что у нас все нормально. Даже перерабатываем. И производительность труда у нас все нанотехнологичнее и нанотехнологичнее.Странно это. Нет, можно сказать иначе, но тогда будет трудно удержаться в рамках приличий…Ещё один вопрос – трудовая миграция из стран ближнего зарубежья. Уж сколько слез пролили и работодатели, и чиновники, и экономисты по поводу того, как тяжко нам придется без замечательных трудолюбивых «джамшутов». А сейчас что? Оказывается, нам все врали? Мы можем безболезненно для экономики сократить рабочее время на двадцать процентов?Тут напрашивается вопрос, а не лучше ли сократить «джамшутов», но он слишком неполиткорректен, мы не будем смущать обывателя такими кошмарами.Под сомнением и тезис о том, что зарплаты при этом не будут сокращены. Во-первых, нам просто наврут, как обычно. А во-вторых, довольно часто трудовые договоры составлены таким образом, что зарплата работника считается по часам. Соответственно, снижение зарплат часто будет происходить автоматически, без согласия и желания работников. И ничего с этим поделать будет невозможно: для того чтобы работодатель в массе своей пошел на поводу у требований закона, нужно внести множество изменений в КЗоТ, Гражданский кодекс и другие регулирующие документы.Более того, уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что при давлении на работодателя он просто уведет в тень львиную долю своих сотрудников. У нас и сейчас с этим беда, а через год-другой после введения четырехдневки будет просто ужас. А недовольство работодателей можно прогнозировать со стопроцентной уверенностью: либо минус 20% выработки на предприятие, либо оплата пятого рабочего дня по повышенному тарифу, как сейчас оплачиваются суббота и воскресенье.С учетом того, что многие работы имеют сезонный характер, и часто там в принципе работают с одним выходным весь сезон, цена вопроса для строителей, дорожников, рыбаков и ещё множества профессий может оказаться довольно весомой. И будут ли там работодатели эту цену платить? Нет, просто последних «официально трудоустроенных» выведут в тень.Подобные инициативы возможны только после наведения порядка в сфере оплаты труда, после появления в УК статей, приравнивающих зарплаты «в конвертах» к уклонению от уплаты налогов. А при нынешнем, пардон, бардаке это ещё один удар по официальной занятости в стране, и только.Правда, новшество сильно обрадует многочисленных российских чиновников и госслужащих. У них, как мы знаем, все всегда «вбелую», соцпакеты и все прочее присутствует. Понятно, что им и зарплаты сохранят, и переработку справедливо оплатят, и лишний выходной они смогут провести интересно и насыщенно. Вопрос: а стоит ли оно того?С другой стороны, может, уважаемый Дмитрий Анатольевич наконец-то выспится. И в его голову перестанут лезть навязчивые мысли о лишнем выходном. Ну и вообще, взбодрится человек, посвежеет, интересное что-нибудь придумает. А то вечно он на совещаниях сонный или дремлющий…Насчет интересного и насыщенного проведения выходных тоже не все так просто. Некоторые горячие головы уже поспешили заявить, что множество российских мужиков лишний выходной используют для того, чтобы просто больше пить. И пить, как вы понимаете, не воду и не компот из вишен.С этим мнением можно соглашаться, можно спорить, но как повод задуматься оно, безусловно, имеет некоторую ценность. Да, я согласен, что надо бы оставить людей в покое. И если кто-то хочет лишний выходной покататься на «синей волне», то это его неотъемлемое право. И все-таки, если быть реалистами, очень для многих он окажется настоящей медвежьей услугой. Но здоровье русских мужиков волнует наши власти только на словах, поэтому очень сомнительно, что такой довод будет хоть кем-то адекватно воспринят.Ну и последнее, о чем хотелось бы сказать. Давайте совершим подвиг и поверим нашему правительству. Да, все у нас оказалось неожиданно хорошо. Производительность на уровне, мы даже перерабатываем, можно даже сокращать рабочую неделю. Но означает ли это, что при возможном экономическом подъеме нам будет хватать этой четырехдневной рабочей недели? Мы ведь и без того одни из лидеров в мире по количеству выходных и праздничных дней.Как показывает опыт таких стран, как Япония и Китай, любой стремительный экономический рывок сопровождается ростом рабочей нагрузки на население. Японцы, отдыхающие всего пару недель в году (речь про отпуск), или китайцы, часто просто ночующие на рабочем месте и тоже почти не знающие больших отпусков и длительных выходных, как бы намекают нам, что большой успех так просто не приходит, для него нужно вкалывать.Или мы в принципе не рассчитываем на серьезный экономический рост? Что, два процента в год уже считаются у нас хорошим ориентиром? Такое, знаете, экономическое чудо «по-медведевски»…Если так, то инициатива более-менее понятна. Вместо того чтобы сократить пару миллионов дармоедов на госслужбе, давайте лучше осчастливим всех лишним выходным и расскажем про нанотехнологии…Откровенно говоря, эта инициатива выглядит настолько сырой, если не сказать жестче, что ей есть только одно логичное объяснение: популизм. Да, именно он, именно стремление после множества провалов последних лет чуть-чуть прибавить в рейтингах. А то ведь действительно кандидаты от «Единой России» все чаще норовят пойти на выборы как «независимые». И это неспроста…Если так, то все более-менее понятно: вбросили «инициативу», подогреют надежды электората перед дополнительными выборами в Думу 8 сентября, покажут, как они «радеют» за простого человека.А дальше, как водится, хоть трава не расти. Чего не сделаешь ради ещё четырех лет «стабильности»… Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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