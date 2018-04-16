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Четыре заместителя губернатора Кузбасса ушли в отставку

16 апреля 2018, 11:24  •  55 • В России

В понедельник, 16 апреля, четыре заместителя губернатора Кемеровской области подали в отставку. Свои должности покинули Валерий Цой, Алексей Кожевин, Елена Жидкова и Дмитрий Кудряшов.

- В соответствии с принятыми нами в пятницу совместно с главами городов и районов решениями о том, что Кузбасс должен стать регионом номер один за Уралом, мы сегодня приступили к реорганизации системы управления администрации Кемеровской области. С сегодняшнего дня заместители губернатора становятся и.о. заместителей губернаторов. Мы расстаемся с четырьмя заместителями: Цоем, Кожевиным, Жидковой и Кудряшовым, - сказал врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

Все заместители губернатора будут исполняющими обязанности до формирования нового состава Коллегии администрации.

Напомним, Валерий Цой курировал вопросы регионального здравоохранения, Алексей Кожевин координировал работу правоохранительных органов и органов военного управления. Елена Жидкова была заместителем по агропромышленному комплексу, а Дмитрий Кудряшов отвечал за ЖКХ и дорожный комплекс.

Позже в понедельник стало известно об увольнении из областной администраци еще двух чиновников. Свои посты покинули управляющий делами администрации Кемеровской области Александр Мартусов и начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений АКО Дмитрий Макеев

Как писала «Комсомольская правда – Кемерово», Сергей Цивилев стал временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области 1 апреля, сразу после того, как президент России Владимир Путин принял отставку бывшего главы региона Амана Тулеева.

В Кузбассе все заместили губернатора ушли в отставку.Канал vestikuzbass - самые свежие и актуальные новости Кемеровской области.

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