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Четыре задачи для спасения традиций России: русские эксперты составили план

25 октября 2021, 14:45  •  111 • Политика
Константин Малофеев рассказал о предстоящей работе экспертного совета Общества "Царьград", заседание которого состоялось накануне. Намечены четыре главные задачи для спасения традиций России.
В Обществе "Царьград" прошло первое заседание обновлённого Экспертного совета, сообщил учредитель "Первого русского", глава Общества Константин Малофеев. В составе экспертного совета работали 66 значимых для страны людей, великолепных специалистов, добившихся выдающихся результатов в своей деятельности. Почти половина из наших экспертов – доктора и кандидаты наук, есть юристы, экономисты, депутаты Госдумы.
Задача Экспертного совета – доводить позицию патриотической, традиционной части общества до властей предержащих.
Многие из наших замечательных экспертов уже принимают активное участие в работе Правозащитного центра "Царьграда". И Слава Богу, такая деятельность идёт в помощь нашим правоохранительным органам.
Экспертный совет, как пояснил Малофеев, намерен реализовать большие планы. Общество "Царьград" и раньше занималось претворением в жизнь законодательных инициатив в рамках Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), и дальше продолжит эту важную для страны деятельность. Среди задач прямо сейчас значатся следующие:
  • Изменения в Семейный кодекс России: введение приоритета родительского воспитания, запрет ювенальной юстиции.
  • Присоединение России к Женевской декларации о содействии здоровью женщин и благополучию семьи. Она позволит не исполнять злодейские международные соглашения, направленные против традиционных ценностей.
  • Запрет на любую пропаганду мужеложества.
  • Запрет на суррогатное материнство и выведение абортов из системы обязательного медстрахования.
Вся деятельность Экспертного совета – это, по сути, реализация русских поправок в Конституцию. Надо в корне переломить демографическую ситуацию с рождаемостью в русских регионах страны, - подчеркнул Константин Малофеев, подводя итог первого заседания.

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