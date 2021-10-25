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Четыре задачи для спасения традиций России: русские эксперты составили план
25 октября 2021, 14:45 • 111 • Политика
Константин Малофеев рассказал о предстоящей работе экспертного совета Общества "Царьград", заседание которого состоялось накануне. Намечены четыре главные задачи для спасения традиций России.
В Обществе "Царьград" прошло первое заседание обновлённого Экспертного совета, сообщил учредитель "Первого русского", глава Общества Константин Малофеев. В составе экспертного совета работали 66 значимых для страны людей, великолепных специалистов, добившихся выдающихся результатов в своей деятельности. Почти половина из наших экспертов – доктора и кандидаты наук, есть юристы, экономисты, депутаты Госдумы.
Задача Экспертного совета – доводить позицию патриотической, традиционной части общества до властей предержащих.
Экспертный совет, как пояснил Малофеев, намерен реализовать большие планы. Общество "Царьград" и раньше занималось претворением в жизнь законодательных инициатив в рамках Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), и дальше продолжит эту важную для страны деятельность. Среди задач прямо сейчас значатся следующие:
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