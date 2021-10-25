Четыре задачи для спасения традиций России: русские эксперты составили план

Константин Малофеев рассказал о предстоящей работе экспертного совета Общества "Царьград", заседание которого состоялось накануне. Намечены четыре главные задачи для спасения традиций России.

В Обществе "Царьград" прошло первое заседание обновлённого Экспертного совета, сообщил учредитель "Первого русского", глава Общества Константин Малофеев. В составе экспертного совета работали 66 значимых для страны людей, великолепных специалистов, добившихся выдающихся результатов в своей деятельности. Почти половина из наших экспертов – доктора и кандидаты наук, есть юристы, экономисты, депутаты Госдумы.

Задача Экспертного совета – доводить позицию патриотической, традиционной части общества до властей предержащих.

Многие из наших замечательных экспертов уже принимают активное участие в работе Правозащитного центра "Царьграда". И Слава Богу, такая деятельность идёт в помощь нашим правоохранительным органам.

Экспертный совет, как пояснил Малофеев, намерен реализовать большие планы. Общество "Царьград" и раньше занималось претворением в жизнь законодательных инициатив в рамках Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), и дальше продолжит эту важную для страны деятельность. Среди задач прямо сейчас значатся следующие:

Изменения в Семейный кодекс России: введение приоритета родительского воспитания, запрет ювенальной юстиции.

Присоединение России к Женевской декларации о содействии здоровью женщин и благополучию семьи. Она позволит не исполнять злодейские международные соглашения, направленные против традиционных ценностей.

Запрет на любую пропаганду мужеложества.

Запрет на суррогатное материнство и выведение абортов из системы обязательного медстрахования.