Четыре ящика писем и избитый русский: Королю Таиланда доложили об итогах народных протестов

В Сети распространяется видео, снятое в тайском городе Паттайе. Там, как и в Бангкоке, люди каждый день выходят на улицы с требованиями о реформировании монархии. Один из агрессивно настроенных демонстрантов неожиданно начал нападать на проходившего мимо со своей семьёй белого мужчину - вместе с ним была жена-тайка и маленькая дочка.

Активист сначала прокричал на ломаном английском: "Убирайся отсюда и не лезь в наши дела!" А затем вдруг ударил его головой в нос. У мужчины потекла кровь по лицу, его дочь испугалась и заплакала.

Позже стало известно, что пострадавший - гражданин России, а напавший на него является главой Народной партии Паттайи, его зовут Наративат Кхамма.

Очевидно, на такой "подвиг" лидера местной оппозиции сподвигли успехи организованных им митингов: СМИ сообщают, что накануне бангкокские демонстранты смогли прорвать оцепление и передали полиции четыре ящика писем для короля Маха Вачиралонгкорна (от же Рама Х). В них содержатся требования об ограничении власти монарха.