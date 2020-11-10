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Четыре ящика писем и избитый русский: Королю Таиланда доложили об итогах народных протестов

10 ноября 2020, 22:30  •  75 • В мире
Полиция Бангкока передала королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну четыре ящика писем от демонстрантов - это событие стало итогом многодневных народных протестов и беспорядков. Но не только это: СМИ узнали, что взбудораженные тайцы избили попавшегося им под руку русского.
В Сети распространяется видео, снятое в тайском городе Паттайе. Там, как и в Бангкоке, люди каждый день выходят на улицы с требованиями о реформировании монархии. Один из агрессивно настроенных демонстрантов неожиданно начал нападать на проходившего мимо со своей семьёй белого мужчину - вместе с ним была жена-тайка и маленькая дочка.
Активист сначала прокричал на ломаном английском: "Убирайся отсюда и не лезь в наши дела!" А затем вдруг ударил его головой в нос. У мужчины потекла кровь по лицу, его дочь испугалась и заплакала.
Позже стало известно, что пострадавший - гражданин России, а напавший на него является главой Народной партии Паттайи, его зовут Наративат Кхамма.
Очевидно, на такой "подвиг" лидера местной оппозиции сподвигли успехи организованных им митингов: СМИ сообщают, что накануне бангкокские демонстранты смогли прорвать оцепление и передали полиции четыре ящика писем для короля Маха Вачиралонгкорна (от же Рама Х). В них содержатся требования об ограничении власти монарха.

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