Четыре участка и 370 км газопровода: как проходит укладка труб «Северного потока — 2»

Судно Pioneering Spirit, которое является крупнейшим трубоукладчиком в мире, присоединилось к строительству «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Финляндии. Об этом сообщили в Nord Stream 2 AG. В компании подчеркнули, что работы ведутся в четырёх странах: России, Финляндии, Швеции и Германии. Датская сторона до сих пор не выдала разрешение на строительство, однако, как подчёркивают эксперты, у Копенгагена не будет возможности затормозить или заблокировать проект.

Крупнейшее в мире трубоукладочное судно Pioneering Spirit начало работы на участке газопровода «Северный поток — 2», расположенном на территории исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Финляндии. Об этом сообщает компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«Трубоукладочное судно с динамическим позиционированием Pioneering Spirit присоединилось к флотилии судов для укладки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Финляндии», — говорится на сайте компании.

В процессе работы принадлежащему швейцарской компании Allseas судну будет помогать вспомогательное исследовательское судно. В его задачи входит контроль правильности размещения трубопровода на морском дне.

Трубы для укладки поставляются из ближайших к месту работ финского порта Ханко и шведского Карлсхамна, что, по заверениям Nord Stream 2 AG, должно снизить воздействие на окружающую среду.

Отмечается также, что судно Solitaire, которое с сентября укладывало трубы на этом участке, перейдёт в южную часть ИЭЗ Швеции, где начнёт работу над 510-километровым сегментом. При этом в компании подчеркнули, что работы судна Audacia по трубоукладке в водах Германии уже завершены.

«Ведутся строительные работы на береговых участках в России и Германии. Судно Audacia вчера завершило трубоукладочные работы в водах Германии. Всего в настоящее время уже уложено около 370 км газопровода», — говорится на сайте.

Реализация проекта, уточнили в Nord Stream 2 AG, ведётся по графику, хотя разрешения были получены только у четырёх стран из пяти — России, Финляндии, Швеции, Германии. Дания на данный момент своего ответа не дала.

© Nord Stream 2 / Axel Schmidt

«Всё идёт по графику»

Напомним, ранее Дания отказалась дать согласие на строительство газопровода через её территориальные воды. В связи с этим Nord Stream 2 AG предоставила на рассмотрение Копенгагена проект газопровода, проходящего только через исключительную экономическую зону королевства, что не даёт датской стороне оснований для отказа.

Тем не менее в компании отметили, что рассчитывают на первоначальный маршрут строительства газопровода, который совпадает с «Северным потоком — 1». Более того, маршрут «Северного потока — 2» составлялся с рекомендациями датского правительства.

Подвешенное состояние с разрешением на строительство в ИЭЗ Дании может задержать проект, однако отказать в укладке труб Копенгаген не может, отметил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«От этого зависят именно сроки реализации, потому что, с одной стороны, рано или поздно Дания должна будет дать какое-то решение, потому что нельзя вечно откладывать его. С другой стороны, дать отрицательное решение будет очень сложно, потому что они уже давали разрешение на строительство «Северного потока — 1», который вполне себе работает, и никаких претензий к нему нет», — сказал он в разговоре с RT.

Альтернативный маршрут, который был предложен Копенгагену 10 августа этого года, длиннее первоначального на 36 км, но его реализация не будет стоить дороже и не приведёт к задержке сдачи проекта, напомнил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

«Предполагалось, что это удорожит проект и увеличит срок его строительства, но представители европейских партнёров заявили, что ни удорожания, ни увеличения срока строительства не будет. Поэтому в этом плане всё идёт по графику», — подчеркнул он в беседе с RT.

Юшков отметил, что можно говорить об одновременной работе на четырёх участках — российском, немецком, шведском и финском.

«Финская акватория фактически уже пройдена. Работы велись в трёх частях — на прибрежных территориях России и Германии и в финской акватории. Соответственно, Pioneering Spirit приведёт к тому, что уже, по сути, на четырёх участках будут работать одновременно. И можно будет строить уже одновременно две нитки «Северного потока — 2», — добавил эксперт.

Напомним, против реализации «Северного потока — 2» выступают Соединённые Штаты. Вашингтон считает, что проект носит политический характер и якобы будет использоваться Москвой для манипуляции европейскими странами. Американская сторона угрожает санкциями компаниям, которые принимают участие в строительстве газопровода.

В «Газпроме» заявили, что в случае введения санкций против партнёров российская компания самостоятельно завершит строительство. При этом в России неоднократно подчёркивали, что проект исключительно коммерческий.

«Северный поток — 2» — чисто коммерческий проект, хочу это подчеркнуть, связанный с увеличением потребления энергии, в том числе в Европе, и с падением собственной добычи в европейских странах», — отмечал президент России Владимир Путин.