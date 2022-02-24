Четыре страны НАТО боятся за свою безопасность. Созываются консультации

Польша, Эстония, Латвия и Литва инициировали консультации по четвёртой статье НАТО из-за опасений за свою безопасность.

Четвёртая статья говорит о том, что Совет НАТО может быть созван для консультаций, если одна из стран альянса считает, что есть угроза её безопасности.

С предложением о проведении консультаций выступили Польша, Эстония, Латвия и Литва.

Ранее официальный представитель России Мария Захарова коротко прокомментировала заявление, которое сделал государственный министр по Европе и Северной Америке МИД Британии Джеймс Клеверли.