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Четыре страны НАТО боятся за свою безопасность. Созываются консультации
24 февраля 2022, 13:15 • 293 • Политика
Польша, Эстония, Латвия и Литва инициировали консультации по четвёртой статье НАТО из-за опасений за свою безопасность.
Четвёртая статья говорит о том, что Совет НАТО может быть созван для консультаций, если одна из стран альянса считает, что есть угроза её безопасности.
С предложением о проведении консультаций выступили Польша, Эстония, Латвия и Литва.
Ранее официальный представитель России Мария Захарова коротко прокомментировала заявление, которое сделал государственный министр по Европе и Северной Америке МИД Британии Джеймс Клеверли.
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