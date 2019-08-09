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Четыре снаряда РСЗО: боевики попытались напасть на авиабазу Хмеймим в Сирии

09 августа 2019, 00:24  •  36 • В мире
Сирийские боевики попытались обстрелять базу Хмеймим, где располагаются силы ВКС России, из ракетных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Всего было выпущено четыре снаряда. Однако все они упали, не долетев до базы. В результате инцидента погибли два мирных жителя, ещё четверо получили ранения. Российские военнослужащие не пострадали.
 
Авиабаза «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия РИА Новости © Рамиль Ситдиков
 

В Сирии боевики совершили попытку нападения на авиабазу Хмеймим, где располагаются силы ВКС России, выпустив по ней реактивные снаряды залпового огня. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«8 августа около 16:00 мск средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим с северо-западного направления из района населённого пункта Кбана, горная Латакия, был зафиксирован пуск четырёх реактивных снарядов залпового огня в направлении российской авиабазы», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В министерстве уточнили, что до базы ракеты не долетели, разорвавшись «в одном из поселений в двух километрах северо-восточнее аэродрома Хмеймим».

Подчёркивается, что среди россиян пострадавших нет. Однако в результате инцидента погибли два мирных жителя.

«По данным сирийских органов безопасности, в результате обстрела террористов погибли два местных жителя, ещё четыре человека получили ранения», — заявили в Минобороны.

Неоднократные нападения

Отметим, что боевики уже не в первый раз пытаются атаковать базу Хмеймим. Так, в понедельник, 5 августа, они тоже выпускали реактивные снаряды. Тогда три ракеты РСЗО, не достигнув своей цели, упали на населённый пункт Руайсэд Афиф. Ранения получили четверо местных жителей.

В конце июля боевики отправляли в сторону авиабазы беспилотники. Три летательных аппарата появились со стороны идлибской зоны деэскалации. Они были обнаружены и уничтожены российскими системами противовоздушной обороны, сообщал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

В мае Воздушно-космические силы России точечным ударом уничтожили в идлибской зоне деэскалации пусковую установку РСЗО боевиков.

Смертельная зона деэскалации

Как поясняли в Генштабе ВС России, обострение обстановки в идлибской зоне деэскалации наблюдается с июня. Там действуют боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*, которые не прекращают обстреливать населённые пункты и позиции правительственных сил. Так, за четыре месяца их жертвами стали 110 сирийских военных и 65 мирных жителей.

Однако ответные действия армии президента Сирии Башара Асада, которой оказывает помощь Россия, вызвали обеспокоенность у представителей Запада и США. В частности, заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выразил мнение, что зачистка в Идлибе может спровоцировать гуманитарную катастрофу. А заместитель официального представителя Госдепартамента Роберт Палладино и вовсе заявил, что предпринимаемые усилия в регионе вызовут дестабилизацию ситуации на прилегающих территориях.

В свою очередь, постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что обеспокоенность западных партнёров выглядит как попытка «сохранить террористический анклав в Идлибе». Он также обвинил ООН в замалчивании данных о числе жертв террористов в арабской республике. Небензя также указал на то, что боевики продолжают наращивать свой военный потенциал, в том числе и за счёт иностранного оружия.

  • Василий Небензя
  • Reuters
  • © Brendan McDermid

Информационная война

Помимо непосредственных атак, боевики также предпринимают попытки информационного воздействия на население Сирии. Так, по словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского, террористы развязали кампанию по дискредитации действий России в идлибской зоне деэскалации.

«Утверждается, что российская авиация якобы наносит удары по мирным жителям и социально значимым объектам», — сказал Рудской 29 июля.

Он отметил, что за распространением дезинформации стоит организация «Белые каски». Её участники, подчеркнул генерал-полковник, снимают постановочные кадры об «ударах ВКС РФ по гражданским объектам».

Напомним, что «Белые каски» неоднократно обвиняли в сотрудничестве с террористическими группировками. Кроме того, организация известна съёмкой постановочных видеороликов. Один из них, посвящённый «химической атаке» в городе Дума, послужил поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетного удара по Сирии в ночь на 14 апреля. Россия изначально говорила о фальсификации обвинений в адрес Дамаска, однако лишь спустя десять месяцев на Западе сообщили, что это фейк.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.


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