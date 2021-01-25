|
Четыре шага "восстания школьников": Кто обманул наших детей и при чём тут "дворец Путина"
25 января 2021, 10:45 • 342 • Политика
Публицист Виктор Мараховский рассказал о том, как создаётся "восстание школьников" в России. Он перечислил четыре шага лохотрона, которым наших детей заманили на улицу, где своё место нашлось и набившему оскомину "дворцу Путина".
Виктор Мараховский называет произошедшее в эту субботу "детско-юношеской акцией неповиновения", причём распиаренной донельзя. Чуть раньше Царьград уже писал, в какую сумму могла обойтись эта кампания: всего за неделю "вгрохали 1 млрд рублей", отмечал политолог и политический консультант Олег Матвейчев. Мараховский в колонке для РИА Новости дополняет картину.
Кампанию провели по всем канонам лохотрона, где обещают слишком много и слишком быстро. Мечту дарят тем, кто не наделён критическим мышлением. Такие есть в любом обществе, и Россия не исключение. Для этой аудитории сложили кампанию из четырёх шагов, полагает спикер:
Но даже такая массированная атака позволила собрать на всю Россию порядка 30-40 тысяч вышедших на улицы, делает вывод Мараховский. Какие выводы должно сделать государство? Мараховский полагает, что задуматься пора о блокировке электронных платформ, управляющих нашими детьми. Блокировки не для того, чтобы закрыть. А чтобы у нас наконец появился действенный инструмент для влияния на сервисы, не желающие жить по законам России.
342
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 января 2021, 15:30
|
18 января 2021, 22:55
|
21 января 2021, 07:45
|
20 января 2021, 01:30
|
21 января 2021, 15:05
|
22 января 2021, 20:25
|
23 января 2021, 09:15