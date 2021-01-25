Четыре шага "восстания школьников": Кто обманул наших детей и при чём тут "дворец Путина"

Виктор Мараховский называет произошедшее в эту субботу "детско-юношеской акцией неповиновения", причём распиаренной донельзя. Чуть раньше Царьград уже писал, в какую сумму могла обойтись эта кампания: всего за неделю "вгрохали 1 млрд рублей", отмечал политолог и политический консультант Олег Матвейчев. Мараховский в колонке для РИА Новости дополняет картину.

Кампанию провели по всем канонам лохотрона, где обещают слишком много и слишком быстро. Мечту дарят тем, кто не наделён критическим мышлением. Такие есть в любом обществе, и Россия не исключение. Для этой аудитории сложили кампанию из четырёх шагов, полагает спикер:

Сериал о "борце против воров и коррупционеров", а также против лично президента России Владимира Путина - речь об Алексее Навальном, выпускающем разные фильмы, а затем "убиваемом былинным убивательным "Новичком". Впрочем, убивать на самом деле никого не стали - это лишнее. Возвращение Навального в Россию уже в новом статусе "борца" и "неожиданное" задержание. Все знали, что Алексей Навальный нарушил закон и отправится в камеру, но... всё равно подшефные "навальнята" заявили о сюрпризе. Выход фильма о "дворце Путина", который выглядит как мультик, рассчитанный на известную аудиторию. Атака на наших детей через соцсети - YouTube, TikTok, Facebook, Twitter. Одновременно в тренды вывели одни и те же ролики об акции протеста 23 января.

Но даже такая массированная атака позволила собрать на всю Россию порядка 30-40 тысяч вышедших на улицы, делает вывод Мараховский. Какие выводы должно сделать государство? Мараховский полагает, что задуматься пора о блокировке электронных платформ, управляющих нашими детьми. Блокировки не для того, чтобы закрыть. А чтобы у нас наконец появился действенный инструмент для влияния на сервисы, не желающие жить по законам России.