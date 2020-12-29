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Четыре российские ракеты повергли Германию в ступор: "Тревогу даже не успеем поднять"

29 декабря 2020, 12:30  •  29 • В мире
Немецкая Die Welt оценила недавние учебные пуски четырёх российских ракет. После проведённых тестов немцы констатируют - разворачивается новый виток в "спирали угроз". Запуск гиперзвуковых ракет и вовсе обещает непредсказуемость - противник даже тревогу не успеет поднять.
Упрёки от европейцев сыпятся в адрес президента России, мол, Владимир Путин, обладая такой мощью, ничего не комментирует по теме ложного срабатывания систем предупреждения о ракетной атаке. И этот сценарий не может не беспокоить США и Европу, говорится в публикации Die Welt.
Поводом для обсуждения ракетной угрозы со стороны России стали недавно проведённые учебные пуски ракет. При этом, указывает немецкое издание, русские даже не опробовали гиперзвуковой "Авангард", причиной тревоги стали запуски межконтинентальных ракет "Булава".
После учебных манёвров на американской базе в немецком Рамштайне сработал сигнал тревоги.
"Речь шла об испытаниях, но американским военным это, судя по всему, было неясно. К облегчению взбудораженных солдат через несколько минут был дан отбой", - сообщает Die Welt.
А за день до ложной тревоги в Рамштайне в России была вновь испытана сверхзвуковая управляемая ракета "Циркон". Всё это не может не настораживать и США, и Европу, говорится в публикации.
Всё говорит о новом витке в "спирали угроз" в области вооружения: из-за скорости оружия существует риск "не успеть поднять тревогу".
Аналитики берлинского аналитического центра внешней политики считают, что гиперзвуковое оружие способно нарушить равновесие между ядерными державами и помешать переговорам о разоружении. Потому, подчёркивается в материале, США "прилагает все силы", чтобы устранить отставание от лидирующих в этой сфере России и Китая.

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