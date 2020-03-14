Четыре "неудобных" вопроса по делу МН17: О чём молчит гаагский трибунал

Суд по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 в Донбассе после выступления "секретного свидетеля", заявившего, что самолёт сбили люди "с русским акцентом", окончательно превратился в фарс. Тем не менее всё ещё остаются вопросы, требующие ответа, отмечает военкор Дмитрий Стешин.

Вопрос номер один: где американские улики по делу МН17? Речь идёт о телеметрии со спутников США, а также информации от свидетелей. Американский госсекретарь говорил о них на выступлении 20 июля 2014 года. Заявление ещё стало причиной экономических и политических санкций, наложенных на Россию.

Ответ: уже 23 июля 2014 года неназванный источник в разведслужбах США заявил, что никаких доказательств нет, - сообщает Дмитрий Стешин.

Вопрос второй: где данные бортовых самописцев авиалайнера? На самолётах Boeing их должно быть семь или восемь, из которых четыре - основные. Минимум два из них точно были найдены и переданы англичанам на экспертизу. Но полученные данные почему-то до сих пор держатся в тайне.

Можно предположить, что уцелевшая информация настолько неприятная (например, радиопереговоры экипажа "Боинга" с украинскими лётчиками, сопровождавшими самолёт), что все про неё помалкивают, так как виновные назначены, - отмечает Дмитрий Стешин.

Третий вопрос: что стало с диспетчером Анной Петренко, которая вела погибший "Боинг", а также где аудиозаписи бесед между диспетчерами и руководителями полётов "Украэроруха" и сведения о расходе украинских ракет "земля-воздух" и "воздух-воздух"? Диспетчер Петренко почему-то пропала без следа. О её судьбе в настоящий момент ничего неизвестно.

Записи переговоров украинского диспетчера и экипажа "Боинга" передали голландской следственной комиссии российские коллеги Анны Петренко. Остальные вопросы никто и не думал задавать, - рассказывает Дмитрий Стешин.

Наконец, последний вопрос: почему трибунал в Гааге не заинтересовал украинский лётчик Владислав Волошин, видевший ещё летящий "Боинг" и вернувшийся из того полёта без ракет "воздух-воздух"? Ответ на этот вопрос, как ни странно, есть. Лётчик Волошин уволился из армии и покончил с собой 18.03.2018. А вот насчёт пропавших ракет до сих пор ничего неизвестно.