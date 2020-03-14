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Четыре "неудобных" вопроса по делу МН17: О чём молчит гаагский трибунал
14 марта 2020, 20:35 • 46 • Политика
Военкор Дмитрий Стешин задал четыре "неудобных" вопроса гаагскому трибуналу по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 в Донбассе.
Суд по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 в Донбассе после выступления "секретного свидетеля", заявившего, что самолёт сбили люди "с русским акцентом", окончательно превратился в фарс. Тем не менее всё ещё остаются вопросы, требующие ответа, отмечает военкор Дмитрий Стешин.
Вопрос номер один: где американские улики по делу МН17? Речь идёт о телеметрии со спутников США, а также информации от свидетелей. Американский госсекретарь говорил о них на выступлении 20 июля 2014 года. Заявление ещё стало причиной экономических и политических санкций, наложенных на Россию.
Вопрос второй: где данные бортовых самописцев авиалайнера? На самолётах Boeing их должно быть семь или восемь, из которых четыре - основные. Минимум два из них точно были найдены и переданы англичанам на экспертизу. Но полученные данные почему-то до сих пор держатся в тайне.
Третий вопрос: что стало с диспетчером Анной Петренко, которая вела погибший "Боинг", а также где аудиозаписи бесед между диспетчерами и руководителями полётов "Украэроруха" и сведения о расходе украинских ракет "земля-воздух" и "воздух-воздух"? Диспетчер Петренко почему-то пропала без следа. О её судьбе в настоящий момент ничего неизвестно.
Наконец, последний вопрос: почему трибунал в Гааге не заинтересовал украинский лётчик Владислав Волошин, видевший ещё летящий "Боинг" и вернувшийся из того полёта без ракет "воздух-воздух"? Ответ на этот вопрос, как ни странно, есть. Лётчик Волошин уволился из армии и покончил с собой 18.03.2018. А вот насчёт пропавших ракет до сих пор ничего неизвестно.
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