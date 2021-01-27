Четыре приоритета Путина: Президент раскрыл основу подходов в России

Путин сразу признался, что не скажет ничего оригинального. Во-первых, по его словам, у человека должна быть комфортная среда для жизни, и, конечно, психологическое благополучие.

Во-вторых, отметил президент, человек должен быть уверен, что у него есть работа с растущим доходом, а после - достойная пенсия.

Третий приоритет - уверенность человека в возможности получения качественной и эффективной медицинской и не только помощи.

И, наконец, в-четвёртых, независимо от дохода семьи, дети должны получить достойное образование и реализовать свой потенциал, который есть у каждого, заключил Путин.