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Четыре приоритета Путина: Президент раскрыл основу подходов в России
27 января 2021, 17:45 • 118 • Политика
Президент России Владимир Путин во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе обозначил четыре приоритета, которые лежат в основе подходов в России.
Путин сразу признался, что не скажет ничего оригинального. Во-первых, по его словам, у человека должна быть комфортная среда для жизни, и, конечно, психологическое благополучие.
Во-вторых, отметил президент, человек должен быть уверен, что у него есть работа с растущим доходом, а после - достойная пенсия.
Третий приоритет - уверенность человека в возможности получения качественной и эффективной медицинской и не только помощи.
И, наконец, в-четвёртых, независимо от дохода семьи, дети должны получить достойное образование и реализовать свой потенциал, который есть у каждого, заключил Путин.
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