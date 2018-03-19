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Четыре причины очередей на выборах в 2018

19 марта 2018, 20:09  •  122 • В России

В минувшее воскресенье многие были удивлены длиннющими очередями на избирательных участках. Причем, хвосты, вылезающие на улицы на зарубежных участках при посольствах, вполне объяснимы – за границей проголосовали вдвое больше россиян по сравнению с предыдущими выборами.

Но откуда такое столпотворение на участках внутри страны? Ведь разница между количеством проголосовавших на выборах президента 2012 года, например, и теми, кто принял участие в выборах президента в минувшее воскресенье всего-то каких-то 5 миллионов человек. В пересчете на количество участков – около 50 дополнительных человек за день. Весьма некритично. Тогда откуда очереди?

Первое – очереди в 2012-м тоже были, пусть и не такие масштабные. Их не было в 2016-м на выборах в Госдуму, когда на участки пришла лишь половина избирателей.

Второе - волнообразный характер волеизъявления. Многие женщины: например, ждут окончания любимого сериала, чтобы после пойти голосовать всей семьей.

Третье - мобилизованность электората. Вспомним, значительная часть очередей образовалась сразу после открытия участков. Народ, полный решимости, пришел пораньше выразить свое отношение к внешнему давлению на страну. К вечеру поток избирателей выровнялся до обычного.

И, наконец, четвертое. По всем ощущениям явка на нынешних выборах была раза в полтора выше, чем на предыдущих 2012 года — а это было видно всем, тут шила в мешке не спрячешь. Но по данным ЦИК, цифра явка 2018 года всего на 5% выше, чем в 2012-м (70% против 65%). Получается, на прошлых выборах все-таки не обошлось без применения «административного ресурса»? Пусть он и не оказал решающего воздействия на результат. Не зря же первое, что начала делать Элла Памфилова после назначения главой ЦИК, так это безжалостно чистить ряды, увольняя людей по первому обоснованному подозрению. И тогда полетели очень высокие головы. Вот, наверное, и все тайны очередей на выборах в прошедшее воскресенье.

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