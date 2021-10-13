Четыре пощёчины и один удар ниже пояса: Кедми выдал горькую правду об Украине

Военно-политический эксперт Яков Кедми выдал горькую правду об Украине - она проигрывает по всем фронтам. Он указал на четыре пощёчины и один удар ниже пояса, которые получила эта страна.

По мнению Кедми, Украина проигрывает шаг за шагом. Первой пощёчиной для Киева был провал президента Незалежной Владимира Зеленского в США, куда он летал с официальным визитом. Пощёчина № 2 - и США, и Западная Европа потеряли всяческий интерес к Украине.

Третья пощёчина Украине - ухудшение экономической ситуации в этой стране, четвёртая - провал всех провокаций, направленных на "Северный поток - 2".

"И последняя пощёчина, которую они получили, - соглашение Венгрии о поставках газа через "Южный поток" в обход Украины. Точнее, это даже не пощёчина, а удар ниже пояса, очень болезненный", - уточнил эксперт.

Он напомнил, что президент России выдал предупреждение: попытка решить проблему Донбасса силой поставит под угрозу существование Украины. И в Киеве Владимира Путина услышали.

В интервью "Аргументам и Фактам" Кедми напомнил об обещаниях США поддержать Украину оружием. В результате Незалежная получила списанные катера, место которым на свалке металлолома. Украинские заводы поставляют двигатели для беспилотников Турции, но объёмы заказов не просто малы - мизерны, поэтому не смогут спасти "умершую украинскую военную промышленность", заключил эксперт.