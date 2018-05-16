Четыре населенных пункта на востоке сирийской провинции Хомс освобождены от боевиков

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ЭЛЬ-ХАЗБИ /Сирия/, 16 мая. /ТАСС/. Населенные пункты Эль-Хазби, Дейр-Фур, Изеддин и Эль-Ганто в восточной части провинции Хомс в Сирии освобождены от боевиков и возвращены под контроль законного правительства страны, передает корреспондент ТАСС с места события.

В этих населенных пунктах подняты национальные флаги. Военная полиция России и подразделения Вооруженных сил Сирии охраняют правопорядок на освобожденных территориях.

Вывод боевиков и освобождение территории стали возможны благодаря договоренностям, достигнутым российским Центром по примирению враждующих сторон. Остающиеся там боевики уходят по гуманитарным коридорам в районе населенных пунктов Эр-Растан и Эль-Хури. В ближайшие дни все они вместе с семьями будут вывезены в провинцию Идлиб на севере страны.

С мая 2015 года значительная часть провинции Идлиб находится под контролем различных группировок вооруженной оппозиции. В последующие годы на эти территории по гуманитарным коридорам неоднократно вывозили боевиков, решивших сложить оружие под ударами сирийских правительственных войск. Так, в конце 2016 года в ходе освобождения Алеппо из этого города в Идлиб было выведено около 30 тысяч человек. В феврале-апреле этого года аналогичная операция проводилась в Восточной Гуте. В ходе нее этот пригород Дамаска покинули более 165 тысяч человек, из которых уже 65,3 тыс. вернулись в свои дома.