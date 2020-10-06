Четыре момента трагедии Ан-26, которые вызывают вопросы: "Враньё, как и с МН17"

Технический специалист Антипов отмечает, что ВВС Незалежной "попросту врут об истинных причинах крушения".

По его словам, первый момент, который вызвал сомнение, - это заявление о неисправности датчика двигателя. Именно о датчике, а не о самом двигателе шла речь из уст украинских представителей.

"Точно так же представители украинских военно-воздушных сил врали, когда заявляли, что в день крушения малайзийского рейса МН17 не было полётов авиации, хотя жители тех мест утверждают, что видели в небе военные самолёты", - рассказал Антипов New Inform.

По мнению эксперта, у самолёта не просто упал крутящий момент на левом двигателе, а двигатель полностью остановился. Это можно подтвердить тем, что пилоты Ан-26 зафлюгировали винт левого двигателя.

Есть и второй момент - закрылки. По утверждениям украинских экспертов, при посадке рекомендован выпуск закрылок на 15 градусов. Но Антипов не согласен: только полностью выпущенные закрылки на 38 градусов в состоянии удержать гружёный самолёт в воздухе в такой ситуации.

Также третий момент - пилоты, по всей видимости, боролись с разноплановой тягой. Пытаясь побороть перекос тяги, они могли или перемудрить с уменьшением тяги правого двигателя, или у правого двигателя тяга стала самопроизвольно снижаться. В результате произошёл перекос, и лайнер попросту зацепил крылом землю. Антипов указывает, что на Украине следствие катастрофы пытаются выдать за причину, что в корне неверно.

Есть и четвёртый момент, который также указывает на то, что у лайнера были проблемы ещё в полёте - мощный пожар, который произошёл после аварийного приземления.

"Почему двигатель стал терять свою мощность и в конечном счёте остановился перед посадкой? С технической точки зрения, могла возникнуть проблема с топливной системой. На многочисленных видео, распространённых в Сети, можно увидеть, что самолёт очень сильно горел. Это говорит о том, что горючего было много на борту. Это подтверждает, что из-за возникших проблем лайнер не до конца выполнил свою программу полёта и вынужденно пошёл на посадку с полными баками топлива", - предположил эксперт.