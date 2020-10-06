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Четыре момента трагедии Ан-26, которые вызывают вопросы: "Враньё, как и с МН17"
06 октября 2020, 22:35 • 35 • В мире
Независимый технический эксперт Юрий Антипов провёл параллель между крушением Ан-26 и MH17. По его мнению, украинские ВВС врут о трагедии с курсантами так же, как и по делу малайзийского "Боинга". Есть как минимум четыре момента в авиакатастрофе под Харьковом, которые вызывают вопросы.
Технический специалист Антипов отмечает, что ВВС Незалежной "попросту врут об истинных причинах крушения".
По его словам, первый момент, который вызвал сомнение, - это заявление о неисправности датчика двигателя. Именно о датчике, а не о самом двигателе шла речь из уст украинских представителей.
"Точно так же представители украинских военно-воздушных сил врали, когда заявляли, что в день крушения малайзийского рейса МН17 не было полётов авиации, хотя жители тех мест утверждают, что видели в небе военные самолёты", - рассказал Антипов New Inform.
По мнению эксперта, у самолёта не просто упал крутящий момент на левом двигателе, а двигатель полностью остановился. Это можно подтвердить тем, что пилоты Ан-26 зафлюгировали винт левого двигателя.
Есть и второй момент - закрылки. По утверждениям украинских экспертов, при посадке рекомендован выпуск закрылок на 15 градусов. Но Антипов не согласен: только полностью выпущенные закрылки на 38 градусов в состоянии удержать гружёный самолёт в воздухе в такой ситуации.
Также третий момент - пилоты, по всей видимости, боролись с разноплановой тягой. Пытаясь побороть перекос тяги, они могли или перемудрить с уменьшением тяги правого двигателя, или у правого двигателя тяга стала самопроизвольно снижаться. В результате произошёл перекос, и лайнер попросту зацепил крылом землю. Антипов указывает, что на Украине следствие катастрофы пытаются выдать за причину, что в корне неверно.
Есть и четвёртый момент, который также указывает на то, что у лайнера были проблемы ещё в полёте - мощный пожар, который произошёл после аварийного приземления.
"Почему двигатель стал терять свою мощность и в конечном счёте остановился перед посадкой? С технической точки зрения, могла возникнуть проблема с топливной системой. На многочисленных видео, распространённых в Сети, можно увидеть, что самолёт очень сильно горел. Это говорит о том, что горючего было много на борту. Это подтверждает, что из-за возникших проблем лайнер не до конца выполнил свою программу полёта и вынужденно пошёл на посадку с полными баками топлива", - предположил эксперт.
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