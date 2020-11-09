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Четыре министра и один вице-премьер: Мишустин расставил людей на ключевые посты

09 ноября 2020, 23:35  •  54 • Политика
Мишустин внёс в Госдуму кандидатуры на должности членов правительства, после того как Путин подписал указы об отставке руководителей целого ряда ведомств.
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал имена новых руководителей Минэнерго, Минприроды, Минтранса, Минприроды, Минстроя и Минвостокразвития. Также глава правительства выбрал кандидата на должность 10-го вице-премьера. Соответствующий список был внесён на рассмотрение в Госдуму.
Главой Минэнерго премьер хочет сделать руководителя "Русгидро" Николая Шульгинова, главой Минприроды - министра по Арктике Александра Козлова, начальником Минтранса - гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минстроя - первого замминистра Ирека Файзуллина, а руководителем Минвостокразвития - главу Фонда развития Дальнего Востока Сергея Чекункова. На должность 10-го вице-премьера Михаил Мишустин выдвинул кандидатуру главы Минэнерго Александра Новака.
Напомним, что перестановки в правительстве связаны с новыми указами президента России Владимира Путина. Глава государства освободил от должности прежних министров и ввёл должность 10-го вице-премьера.

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