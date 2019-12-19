|
Четыре миллиона за девять лет: Бегство из Украины набирает обороты
19 декабря 2019, 00:54 • 67 • Политика
В правительстве Украины заявили о том, что темпы бегства граждан на заработки в другие страны продолжают расти. Согласно официальной статистике, страна потеряла четыре миллиона человек за девять лет.
Начиная с 2010 года территорию Украины покинули и не вернулись обратно около четырех миллионов граждан страны. Такими данными поделился министр украинского кабинета министров Дмитрий Дубилет.
Он озвучил данные Госслужбы статистики. Выяснилось, что сейчас на территории Украины живёт около 42 миллионов человек. Из страны уехали четыре миллиона украинцев, причем миграция носит циклический характер, постоянно нарастая. Исключением является только 2014 год, что связано с началом конфликта в Донбассе и проблемами со сбором статистических данных в ДНР и ЛНР.
Что касается безвизового режима с Евросоюзом, то он оказал существенное влияние не на миграцию, а на перераспределение потоков: люди стали ездить больше в Европу, но меньше - в Россию. Впрочем, речь идёт только об официальных данных.
"Что же, будем делать все, чтобы экономика росла быстрее и у украинцев было меньше поводов уезжать из дома", - резюмировал Дубилет в Telegram.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 декабря 2019, 13:39
|
18 декабря 2019, 02:09
|
14 декабря 2019, 23:24
|
16 декабря 2019, 07:54
|
12 декабря 2019, 03:09
|
15 декабря 2019, 05:54
|
12 декабря 2019, 12:54