Четыре миллиона за девять лет: Бегство из Украины набирает обороты

Начиная с 2010 года территорию Украины покинули и не вернулись обратно около четырех миллионов граждан страны. Такими данными поделился министр украинского кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Он озвучил данные Госслужбы статистики. Выяснилось, что сейчас на территории Украины живёт около 42 миллионов человек. Из страны уехали четыре миллиона украинцев, причем миграция носит циклический характер, постоянно нарастая. Исключением является только 2014 год, что связано с началом конфликта в Донбассе и проблемами со сбором статистических данных в ДНР и ЛНР.

Что касается безвизового режима с Евросоюзом, то он оказал существенное влияние не на миграцию, а на перераспределение потоков: люди стали ездить больше в Европу, но меньше - в Россию. Впрочем, речь идёт только об официальных данных.

"Что же, будем делать все, чтобы экономика росла быстрее и у украинцев было меньше поводов уезжать из дома", - резюмировал Дубилет в Telegram.