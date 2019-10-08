Четыре лидера РПЛ: равенство сил или равенство слабостей? • 72 • Аналитика © РИА Новости / Владимир Песня Корреспондент РИА Новости Сергей Яременко в блоге агентства разбирается, хорошо или плохо нынешнее четырехвластие в Российской премьер-лиге. Наш чемпионат далеко не такой серый, как кажется. Тянет добавить "и другие чемпионаты нам завидуют", но это лишнее. Вряд ли кто-то завидует самым большим в мире расстояниям между городами и выматывающим перелетам, декабрьским и мартовским матчам в мороз или трансферам стоимостью 50 тысяч рублей. Да и избирательное применение системы видеопомощи судьям – тоже не повод для зависти. Кажется, лишь в одной лиге кроме российской додумались до частичного введения VAR - в Украинской премьер-лиге это называется "тестовым" режимом, а система там работает лишь на двух матчах тура. Зато наша лига – лидер по интриге. За последние пять сезонов в России было четыре чемпиона. Дважды до золотых медалей добирался "Зенит" (2014/15 и 2018/19) и по разу побеждали ЦСКА (2015/16), "Спартак" (2016/17) и "Локомотив" (2017/18). В это же время в Италии пять титулов подряд выиграл "Ювентус", в Германии – "Бавария", во Франции "Монако" лишь раз смог прервать гегемонию "ПСЖ", в Испании до чемпионства добирались только "Барселона" и мадридский "Реал". Даже в Англии сенсационный "Лестер", выигравший золото в 2016 году, не улучшил статистику. Кроме "лис" в последние пять сезонов побеждали только два клуба – "Челси" и "Манчестер Сити". В Европе в принципе мало лиг с интригой, подобной российской. Возьмем страны, входящие в топ-30 таблицы коэффициентов УЕФА, - четыре чемпиона за пять лет есть только у России, Бельгии ("Гент", "Брюгге", "Андерлехт" и "Генк"), Словакии ("Тренчин", "Жилина", "Спартак" Трнава, "Слован") и Румынии (ФКСБ, "Астра", "Вииторул" и ЧФР). Ничего удивительного в "четверном" лидерстве после почти половины чемпионата нет. Даже с учетом провала "Спартака" в России есть команды, которые могут мощно поконкурировать в борьбе за золото. Четыре лидера и отстающий от них на одно очко ЦСКА – это стопроцентный позитив, но кое-что настораживающее за этим пелотоном все-таки скрывается. Провалы ЦСКА и "Краснодара" в Европе Главный повод для тревог – обескураживающе плохая игра ЦСКА и "Краснодара" в Европе. Мы привыкли к тому, что эти две команды – испытанные бойцы и поставщики очков в таблицу коэффициентов. Тот же "Краснодар" начал сезон с выноса "Порту" из Лиги чемпионов, чем сильно помог общероссийскому рейтингу, но потом началась какая-то чертовщина. В шаге от группы Лиги чемпионов "быки" были биты совершенно обычным "Олимпиакосом" (недавно греки ухитрились проиграть "Црвене Звезде"), потом попали под "Базель" и "Хетафе" в Лиге Европы. ЦСКА развалился во втором тайме матча с "Лудогорцем" и не смог забить на своем поле 19-й команде Испании. За восемь туров примеры у "Эспаньола" набралось четыре гола, а армейцы получили от него два мяча за матч. Смотришь на такое и недоумеваешь – это действительно наш уровень, или для кое-кого домашний чемпионат настолько важнее еврокубков? Сомнения в грандах "Зенит" с "Локомотивом" в порядке в Лиге чемпионов, но раз они идут вровень с ЦСКА и "Краснодаром", то тут волей-неволей возникают вопросы. По подбору игроков, финансам и прочим административным показателям – это два явных гранда премьер-лиги. Кто еще в России может купить Малкома у "Барселоны" или взять в аренду сначала Крыховяка у "ПСЖ", а потом Жоао Марио у "Интера"? Но ведь нашлись же три клуба, которые идут вровень или почти вровень с "Зенитом" и "Локомотивом". И это те самые клубы, которых возят "Базель", "Лудогорец", "Эспаньол" и "Хетафе". Возможно, в Петербурге и Черкизово решили сделать ставку на главный евротурнир и слегка задвинули свои интересы в премьер-лиге. А что, если хороший старт в Лиге чемпионов – стечение обстоятельств и дальше нас ждут разочарования? Похоже, до середины ноября от сомнений в силе "Зенита" и "Локомотива" нам не избавиться. Ростов – это точно не Тула? Мы уже видели "Ростов" в Лиге чемпионов осенью 2016 года и это было неплохо. Но та команда Курбана Бердыева не имеет почти ничего общего с коллективом Валерия Карпина. Да и конец той донской сказки памятен – финансовые проблемы, уход тренера в "Рубин", распродажа футболистов. Прямо сейчас "Ростов" очень крут, но что с ним будет весной и уж тем более летом, после завершения сезона, не знает и сам Карпин. Хорошо бы все осталось, как есть, и мы получили еще одного достойного еврокубкового бойца, а не клон тульского "Арсенала", растерявшего лидеров и капитулировавшего перед бакинским "Нефтчи". После пятого места - пропасть Пятерка лидеров – это прекрасно, но стоит только взглянуть на расстояние между ЦСКА и его ближайшими преследователями из "Уфы", как накатывает грусть. Между пятым и шестым местом - десять очков. Как будто кто-то взял несколько команд из немецкой бундеслиги и пихнул их в чемпионат Литвы - пятерка более-менее сильных лидеров, которые с вероятностью в 90% в следующем году сыграют в Европе, и 11 остальных команд, которые борются за выживание и одну путевку в еврокубки. Вернее, путевку в квалификацию Лиги Европы, которую они все равно не пройдут. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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