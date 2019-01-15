Четыре комитета Петербурга возглавили женщины

Беглов выбрал четырех новых председателей комитетов и главу района. И все – женщины. Три из них – коренные петербурженки. Все пятеро – профи в своем деле, трудятся на благо культурной столицы не первый год, а кто-то и не первое десятилетие.

Беглов назначил глав четырех комитетов.

ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА

Главная в Комитете по физкультуре и спорту с сегодняшнего дня Наталья Антюх. Спортсменка не раз становилась чемпионкой мира и Европы, а в 2012-ом в Лондоне в беге на четыреста метров с барьерами взяла олимпийское золото. Кресло главы ведомства пустовало со времен ухода зятя градоначальника Павла Белова.

– Такие люди, как Наталья Антюх, – гордость нашего города, – отметил Александр Беглов. – Замечательно, что свои олимпийские способности она вкладывает в работу с юными спортсменами. Уверен, что ее пример вдохновит новые поколения петербуржцев к занятиям спортом, а самых настойчивых и целеустремленных приведет к выдающимся достижениям.

Спортсменка не раз становилась чемпионкой мира и ЕвропыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До сегодня 37-летняя Антюх – ленинградка и выпускница Лесотехнической академии – трудилась заместителем директора по методической работе Школы высшего спортивного мастерства по легкой атлетике. За плечами у чемпионки – специальность «Менеджмент организации» ЛГУ имени Пушкина и магистратура Университета имени Лесгафта. А в копилке наград – ордена Почета и Дружбы, а также медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

– Приоритетом я вижу создание условий для занятий физкультурой и спортом, увеличения числа спортивных объектов и подготовку спортивного резерва, – сказала Наталья Антюх.

ИСКАТЕЛЬНИЦА КАДРОВ

Комитет по молодежной политике вместо Ренаты Абдулиной возглавила 35-летняя коренная петербурженка Юлия Аблец, которая с первых вошла в команду Беглова в качестве советника.

– Юлия Аблец – единственный представитель Петербурга в сотне победителей первого конкурса «Лидеры России», профессионал в сфере развития кадрового потенциала, – сказал Александр Беглов. – Она станет лицом молодежной политики города.

Медведев предложил Белоруссии «ценить Россию» Юлия Аблец – единственный представитель Петербурга в сотне победителей первого конкурса «Лидеры России»

Выпускница Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Аблец по образованию юрист. В прошлом она подбирала и обучала кадры в «Северо-Западном пароходстве», торговом доме «Перекресток» и компании «Деловые линии».

– Мы собираемся стимулировать «движение по социальным лифтам»: будем присматриваться к тем, кто хочет работать на развитие города, будем создавать условия для их самореализации и продвижения, – рассказала Юлия Аблец. – В приоритетах – личное и профессиональное становление молодежи и обмен опытом.

ПРОКУРОР СО СТАЖЕМ

Председательствовать Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности женщина станет впервые за всю его историю: новый глава ведомства – советник губернатора, много лет проработавшая в прокуратуре, Ольга Аришина. Предыдущий председатель, Леонид Богданов, отправился в отставку в середине декабря.

Рожденная в Белгородской области в 1963-ем, Ольга Аришина окончила Воронежский госуниверситет по специальности «Правоведение», а затем двадцать лет трудилась в прокуратурах Хабаровского края и Петербурга. До самого назначения советником Аришина работала старшим помощником прокурора города по рассмотрению писем и приему граждан.

– Современный город – это безопасный город, – считает Аришина. – Это и личная безопасность жителей и гостей города, и противодействие коррупции, и защищенность инвестиций. Этим, в конечном счете, и определяют привлекательность и развитие города.

СТАРОЖИЛ СМОЛЬНОГО

Юридическим комитетом Администрации губернатора, оставшимся без главы после увольнения и подозрения в крупных хищениях Юлии Осиповой, будет руководить бывший зам Екатерина Аксенова. На должности заместителя 41-летняя Аксенова, выпускница Северо-Западной академии госслужбы по специальностям «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция», работала последние четыре года, а в Смольный пришла в 1999-ом.

– Приоритетом работы я считаю качественное правовое обеспечение деятельности губернатора и Правительства города, оперативное принятия решений в строгом соответствии с законом, – отметила Аксенова.

РАЙОННАЯ ПАТРИОТКА

Новый глава Курортного района – 56-летняя юрист Наталья Чечина. Уроженка Орловской области и выпускница Московской юридической академии, развитию Курортного района она отдала четверть века: в 1990-2014 годах Чечина работала начальником отдела, заместителем начальника управления и заместителем главы. Предыдущая должность Чечиной – директор Дома-интерната ветеранов войны и труда «Красная звезда».

Наталья Чечина отдала развитию Курортного района четверть века

Предыдущий глава Курортного Алексей Куимов, предположительно, стал специальным представителем Беглова, отвечающим за взаимодействие с районами и выборы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Марат Баширов, политолог: «Петербург станет лидером в пропорции мужчин и женщин в органах власти»

– Очень яркие решения. Думаю, у врио губернатора был умысел произвести впечатление и на петербуржцев, и на СМИ, ведь назначение сразу четырех женщин на посты председателей комитетов – это очень заметно.

Все они люди, которые раньше работали по тематике или заместителями глав комитетов, или советниками губернатора. Особенно заметно это по назначению Аришиной, которая была советников по взаимодействию с силовыми органами: она, очевидно, обладает и компетенцией госуправления, и хорошо знает силовую среду.

Именно Комитет по законности и правопорядку определяет, давать ли разрешение на проведение митингов, общественных мероприятий. Традиционно, этот пост всегда занимали мужчины, выходцы из силовых органов. Поэтому решение поставить на это место женщину уникально. Для Беглова, который через несколько месяцев вступит в предвыборную компанию, это имеет и общественный смысл: женщинам у нас традиционно верят больше, соответственно, разъяснения Аришиной по митингам и шествиям будут иметь совершенно другой вес.

Аблец победила в конкурсе «Лидеры России» – проекте, который курирует Администрация президента. Сам Путин уделяет таким людям огромное внимание. Так что это решение явно в тренде федерального кадрового решения.

Аксенова возглавила ключевой комитет, который контролирует решения других комитетов с точки зрения юридической чистоты. Это тоже важно в свете новой политики Беглова в Петербурге.

Думаю, градоначальник готовит нас к тому, что Петербург станет лидером в пропорции мужчин и женщин в органах власти. В других регионах России такого не наблюдается.

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