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Четыре года за призывы отдать Крым: Собчак предупредили
17 ноября 2020, 21:20 • 141 • Политика
Известную российскую телеведущую Ксению Собчак и других либералов предупредили: за призывы отдать Крым в скором времени наступит уголовная ответственность - до четырёх лет тюрьмы и штраф.
Об этом во вторник заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он отметил, что Госдума уже одобрила во втором чтении законопроект, который вводит ответственность за призывы к отчуждению российских территорий.
Российские депутаты предлагают считать подобные призывы административным нарушением. Для обычных граждан наказание составит от 30 до 60 тыс. рублей, для административных лиц - от 60 до 100 тыс. рублей, для должностных - от 200 до 300 тыс. рублей.
Если же правонарушение совершается повторно, то наступает уже уголовная ответственность. В этом случае штраф может составить от 200 до 400 тыс. рублей. Кроме того, подсудимого могут приговорить к лишению свободы на срок до четырёх лет. За действия по отчуждению российских территорий предлагается предусмотреть отдельную статью УК РФ, которая будет предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.
Цеков уверен, что после принятия данного законопроекта все провокационные заявления моментально прекратятся.
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