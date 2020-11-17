Четыре года за призывы отдать Крым: Собчак предупредили

Об этом во вторник заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он отметил, что Госдума уже одобрила во втором чтении законопроект, который вводит ответственность за призывы к отчуждению российских территорий.

Российские депутаты предлагают считать подобные призывы административным нарушением. Для обычных граждан наказание составит от 30 до 60 тыс. рублей, для административных лиц - от 60 до 100 тыс. рублей, для должностных - от 200 до 300 тыс. рублей.

Если же правонарушение совершается повторно, то наступает уже уголовная ответственность. В этом случае штраф может составить от 200 до 400 тыс. рублей. Кроме того, подсудимого могут приговорить к лишению свободы на срок до четырёх лет. За действия по отчуждению российских территорий предлагается предусмотреть отдельную статью УК РФ, которая будет предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.

Цеков уверен, что после принятия данного законопроекта все провокационные заявления моментально прекратятся.