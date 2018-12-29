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Четыре года переговоров и 8,5 лет на строительство: подводный тоннель соединит Германию и Данию
29 декабря 2018, 07:54 • 55 • В мире
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля от своих берегов до Дании. Теперь датская строительная компания Femern A/S должна подписать в течение двух недель все соответствующие документы проекта, переговоры по которому шли с 2015 года, а срок реализации составляет 8,5 лет.
Правительство Германии одобрили со своей стороны план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов и утверждавшийся практически 4 года. За следующие восемь с половиной лет планируется построить тоннель между Данией и Германией.
В ближайшие две недели государственная датская строительная компания Femern A/S должна подписать документы. Эта информация опубликована в пресс-релизе компании.
Тоннель, чья протяженность составит 18 километров, пройдёт под проливом Фемарн-Бельт. Таким образом построится наикратчайшая транспортная магистраль от датского острова Лолланн с третьим по величине немецким островом Фемарн в Балтике. Запуск тоннеля сделает возможным добраться из Германии в Данию за семь минут на поезде, чуть подольше — на автомобиле.
Ожидается, что на строительство тоннеля, по которому будут проходить четырехполосная автомобильная дорога и два железнодорожных пути, уйдет 8,5 лет.
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