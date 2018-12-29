Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Мы сделаем шаг вперёд»: главный конструктор ПАО «Ил» о замене «Руслана» и модер...
Bнезaпно pacтущий peйтинг Пopoшенко
Будущим сотрудникам дипмиссий РФ и Великобритании впервые после дела Скрипалей в...
«Похмелье после евроинтеграционного опьянения»: власти Украины заявили об отстав...
Главная / В мире

Четыре года переговоров и 8,5 лет на строительство: подводный тоннель соединит Германию и Данию

29 декабря 2018, 07:54  •  55 • В мире
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля от своих берегов до Дании. Теперь датская строительная компания Femern A/S должна подписать в течение двух недель все соответствующие документы проекта, переговоры по которому шли с 2015 года, а срок реализации составляет 8,5 лет.
Правительство Германии одобрили со своей стороны план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов и утверждавшийся практически 4 года. За следующие восемь с половиной лет планируется построить тоннель между Данией и Германией.
В ближайшие две недели государственная датская строительная компания Femern A/S должна подписать документы. Эта информация опубликована в пресс-релизе компании.
Тоннель, чья протяженность составит 18 километров, пройдёт под проливом Фемарн-Бельт. Таким образом построится наикратчайшая транспортная магистраль от датского острова Лолланн с третьим по величине немецким островом Фемарн в Балтике. Запуск тоннеля сделает возможным добраться из Германии в Данию за семь минут на поезде, чуть подольше — на автомобиле.
Ожидается, что на строительство тоннеля, по которому будут проходить четырехполосная автомобильная дорога и два железнодорожных пути, уйдет 8,5 лет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

55
Источник
Похожие новости
29 декабря 2018, 07:54
Четыре года переговоров и 8,5 лет на строительство: подводный тоннель соединит Германию и Данию
28 декабря 2018, 22:09
ЦРУ свернуло свой филиал на Кубе из-за "акустических атак"
28 декабря 2018, 15:39
Двойные стандарты США: Руководство страны забыло о свободе слова и приговорило американку за пост в Facebook

29 декабря 2018, 04:39
"Женщины могут работать по заданиям спецслужб РФ" - пресс-служба пограничников Украины об усилении контроля на границе
28 декабря 2018, 15:39
Катар устроил фестиваль скидок
29 декабря 2018, 01:24
Пострадали туристы из Китая: Появились первые данные о жертвах взрыва в Египте
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
29 декабря 2018, 01:24
Новая "игрушка" Путина отправила в помойку всю противоракетную оборону США ...
29 декабря 2018, 01:24
В Европе оборвали "угрозы Трампа" на полуслове: Строительство "Северно...
29 декабря 2018, 01:24
В чем F-35 круче Су-57. Да, кое в чем наш истребитель хуже (aftershock.news)
29 декабря 2018, 02:54
«Комсомолка» узнала главные секреты ракетного комплекса «Авангард»
29 декабря 2018, 01:09
«Мы сделаем шаг вперёд»: главный конструктор ПАО «Ил» о замене «Руслана» и модернизац...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
28 декабря 2018, 09:09
"Три причины, почему израильский ракетный налёт на Сирию был последний" — "Рай Аль-Яум" рассказало о влиянии России и С-300 на Тель-Авив
23 декабря 2018, 21:39
Скандал с поездкой в Турцию: что известно об отдыхе детей чиновников на средства благотворительного фонда
26 декабря 2018, 17:39
Последнее предупреждение донецкому олигарху
24 декабря 2018, 06:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 23.12.18
25 декабря 2018, 03:10
В Киев из «Лефортово»: моряк ВМСУ попросил Украину о помощи
27 декабря 2018, 03:54
Американские "невидимки" F-22 и F-35 стали "жертвами" явного упущения инженеров - эксперт
23 декабря 2018, 12:09
Хакеры вскрыли переписку чиновников ЕС о Путине, Трампе и Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.