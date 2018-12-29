Четыре года переговоров и 8,5 лет на строительство: подводный тоннель соединит Германию и Данию

Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля от своих берегов до Дании. Теперь датская строительная компания Femern A/S должна подписать в течение двух недель все соответствующие документы проекта, переговоры по которому шли с 2015 года, а срок реализации составляет 8,5 лет.

Правительство Германии одобрили со своей стороны план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов и утверждавшийся практически 4 года. За следующие восемь с половиной лет планируется построить тоннель между Данией и Германией.

В ближайшие две недели государственная датская строительная компания Femern A/S должна подписать документы. Эта информация опубликована в пресс-релизе компании.

Тоннель, чья протяженность составит 18 километров, пройдёт под проливом Фемарн-Бельт. Таким образом построится наикратчайшая транспортная магистраль от датского острова Лолланн с третьим по величине немецким островом Фемарн в Балтике. Запуск тоннеля сделает возможным добраться из Германии в Данию за семь минут на поезде, чуть подольше — на автомобиле.

Ожидается, что на строительство тоннеля, по которому будут проходить четырехполосная автомобильная дорога и два железнодорожных пути, уйдет 8,5 лет.