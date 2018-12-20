Четыре года колонии: суд признал виновным водителя автобуса, въехавшего в подземный переход

Дорогомиловский суд Москвы признал виновным водителя Виктора Тихонова, который 25 декабря 2017 года въехал на автобусе в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». Тогда погибли четыре человека, ещё 11 получили травмы. Тихонова приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима. Впрочем, сам осуждённый свою вину по-прежнему не признаёт и утверждает, что ДТП произошло из-за технической неисправности автобуса. Адвокат мужчины уже заявил, что собирается обжаловать приговор.

Дорогомиловский райсуд Москвы осудил на четыре года колонии общего режима водителя автобуса ЛиАЗ-5292.60 Виктора Тихонова, въехавшего 25 декабря 2017 года в подземный переход метро «Славянский бульвар», в результате чего погибли четыре человека и ещё 11 пострадали.

«Суд постановил: признать Тихонова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК России, приговорить его к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — заявила судья Галина Таланина.

При этом суд постановил, что иски о возмещении ущерба будут рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства. Кроме того, Тихонову будет зачтён срок нахождения под домашним арестом с 11 января 2018 года.

Процесс зачитывания приговора занял 3,5 часа. Всё это время Тихонов сильно переживал: у него тряслись руки, он тёр и без того красные глаза.

После оглашения вердикта на Тихонова, до это сидевшего за столом вместе со своим адвокатом, сразу же надели наручники, после чего судебные приставы сопроводили его в прозрачный «аквариум». На вопрос журналистов, будет ли он обжаловать приговор, Тихонов громко крикнул: «Да!»

Тихонов признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ему грозило до семи лет лишения свободы, но гособвинитель ранее попросил для него пять лет колонии-поселения с лишением права управления транспортным средством сроком на три года. В итоге суд дал чуть меньше.

По мнению адвоката осуждённого Равиля Саберова, в ходе расследования уголовного дела были допущены существенные нарушения.

«Приговор однозначно вынесен с нарушениями, мы считаем его незаконным. Право на защиту было нарушено неоднократно. Мы однозначно будем обжаловать это решение. Я его не брошу», — заявил Саберов.

Сотрудники МЧС эвакуируют автобус, въехавший в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" в Москве

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Трагедия у метро «Славянский бульвар»

Трагедия произошла 25 декабря 2017 года в Москве. Рейсовый автобус «Мострансавто», направлявшийся в Сколково по маршруту №818, съехал с проезжей части Кутузовского проспекта и заехал в подземный пешеходный переход у метро «Славянский бульвар».

В этот момент, помимо водителя, в транспортном средстве было пять пассажиров. Автобус наехал на людей, находившихся на ступеньках подземного перехода. Остановился он только после того, как врезался в потолок сооружения. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Ещё 11 получили травмы.

Ввиду огромного резонанса расследование аварии проводили сотрудники центрального аппарата СК России. По итогам работы в ведомстве пришли к выводу, что ДТП произошло из-за преступной небрежности водителя.

Согласно материалам дела

Судебный процесс по делу начался ещё 19 июля. Тихонов изначально отрицал свою вину и утверждал, что ручной и ножной тормоз были неисправны. Однако экспертиза, которая проводилась шесть месяцев, показала обратное.

На место происшествия выезжали представители «Группы ГАЗ», которая владеет Ликинским автобусным заводом, где была произведена машина. Согласно их отчёту по результатам проведённой экспертизы, водитель даже не пытался затормозить.

По материалам дела, Тихонов допустил «преступную небрежность», вследствие чего и произошёл наезд. Автобус стоял на остановке, и после того, как спереди отъехал другой автобус, водитель решил немного проехать вперёд. После того как Тихонов начал движение, он потерял контроль над транспортным средством, ошибочно надавил на газ, не использовал работоспособные рабочие тормоза и не выключил зажигание. Чтобы предотвратить столкновение, он решил въехать в бортик подземного перехода, однако автобус ударился правым передним бампером, после чего съехал вниз по ступенькам.

Тихонов говорил на следствии и суде о технических причинах аварии, в частности неисправности в двигателе. По его словам, он имеет 32-летний стаж работы на автобусах различных моделей и даже был наставником для молодых водителей. Суд установил, что шофёр за всё время работы ни разу не нарушал ПДД, привлекался к административной ответственности лишь дважды: за неработающую фару и треснувшее лобовое стекло.

Между тем, согласно проведённой автотехнической экспертизе, у автобуса не работала лишь система блокировки двигателя с открытыми дверями, и эта неисправность не имеет связи с произошедшим, так как не оказывала влияния на работу двигателя.

Во время следствия потерпевшими были признаны шесть человек. Это родственники погибших пешеходов и два пешехода, которым был нанесён тяжкий вред здоровью. Ими заявлено пять исков на суммы 100 тыс., 320 тыс., 620 тыс., 1 млн и 20 млн 50 тыс. рублей. Ответчик — ГУП МО «Мострансавто» как владелец автобуса. Ещё один истец — юрлицо, ГБУ «Гормост», чей переход был повреждён. Это предприятие заявило иск на 144 тыс. рублей. Общая сумма исков составляет более 22 млн руб.

Адвокат Саберов после окончания процесса заявил в среду, что все экспертизы проводились заинтересованными лицами, а в проведении собственных экспертиз защите было отказано.

«Обвинение основано только на том, что по делу проведена судебная автотехническая экспертиза лаборатории Минюста. Исследование проводилось заинтересованными лицами. Не проводилась частичная разборка двигателя с целью выяснения причин ДТП », — сказал юрист.

По словам адвоката, обстоятельства инцидента могут указывать на то, что двигатель «пошёл в разнос», то есть находился в неисправном состоянии.

«Рекомендации завода-изготовителя по этой причине требуют частой разборки двигателя на предмет обнаружения моторного масла. Специалисты со следователем ограничились компьютерной диагностикой», — рассказал Саберов.