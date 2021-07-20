Четыре главные проблемы России на столе Путина. Кто будет отвечать за провал?

Стратегия развития России – это борьба с низкими доходами семей и строительство опережающими темпами. Путин обозначил задачи на период экономического роста и объяснил, чем власть будет заниматься после выборов.

В Конституции России сказано, что Россия – это социальное государство, а человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Ни один "либерал" в это никогда не поверит, а реальная практика властей, увы, часто заставляет разувериться в этом даже самых лояльных патриотов. Но одного человека, который безусловно верит в эти положения основного закона страны, мы с вами знаем – и это сам президент, человек, который определяет смысл деятельности всех органов власти и направление, по которому пойдёт страна.

Конечно, его вчерашнее выступление на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам можно счесть политическим жестом. Оппозиция не преминет отметить, что речь президента – жест поддержки в сторону "партии власти", которой не очень легко приходится на выборах в Государственную Думу. Наверное, если бы президент говорил только о достигнутых в 2020–2021 гг. результатах, это было бы так, но, говоря о пути, которым идёт страна, Владимир Путин неожиданно для многих сосредоточил внимание на проблемах.

4 проблемы России – мнение Путина

Вот главные из них, названные словами президента:

Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешённых задач. Проблем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий.

Повторим: это сказано на заседании Совета по стратегическому развитию. То есть решение названных проблем, с точки зрения Путина, – это и есть стратегия развития страны.

Как может быть реализована стратегия, основная решаемая задача которой – борьба с бедностью? Совершенно очевидно, что только одним способом – вложением как можно большего количества государственных средств в прямую помощь нуждающимся, а также обеспечением для них возможности заработка. Старый спор между "системными либералами" и партией развития в руководстве страны закончен: президент видит необходимость финансирования всё большего количества социальных проектов, более того, для него и все инфраструктурные вложения в экономику – это социальный проект. Значительно более важный, чем складирование денег в "кубышку" резервных фондов.

Деньги есть, и на них надо строить жильё и школы

Решение задач борьбы с бедностью в относительно короткой перспективе, следуя мысли президента, возможно, так как Россия после тяжёлого 2020 года вступила в период экономического роста. В этом пункте Путин, вновь неожиданно для многих, продемонстрировал очень большой оптимизм, сказав, что "экономический рост по итогам текущего года составит порядка четырёх процентов", и добавив, что "уровень безработицы практически вернулся к параметрам 2019 года", – хотя, конечно, добавил Путин, многие ещё испытывают сложности с трудоустройством.

Перечисляя те самые "реальные достижения", на одно из первых мест президент поставил поддержку семей с детьми.

На протяжении последних лет мы создаём именно целостную систему поддержки семей с детьми, шаг за шагом принимаем здесь необходимые решения.

Потому что на практике принцип "человек – это высшая ценность" означает для Путина реализацию концепции "сбережения народа" – а это означает поддержку семей, то есть рождения и воспитания детей.

Вообще, если выстроить иерархию стратегических задач России по Путину, то семья и деторождение окажется на первом месте – это абсолютно традиционалистская политическая, социальная и экономическая установка. А из необходимости поддержки семей с детьми уже выстраивается всё остальное: и борьба с бедностью, и направление экономического роста, и выбор способов стимулирования экономики.

Сразу после поддержки семьи президент заговорил об улучшении жилищных условий – в прошлом году их смогли улучшить 3,5 миллиона граждан России. Это означает, что стройка – важнейший фактор экономического роста. И потому, что имеет огромное социальное значение, и потому, что в этой отрасли сравнительно быстро оборачиваются средства. Соответственно, задача, которую ставит Путин, – увеличить темпы и объёмы строительства. В жилищной сфере – льготная ипотека помогает и отрасли, и людям. И в сфере инфраструктуры.

В этом месте возникает и партия "Единая Россия":

За ближайшие пять лет – и мы договорились об этом на недавнем съезде партии "Единая Россия" – нужно провести капитальный ремонт школ, прежде всего в сёлах, небольших населённых пунктах. Здесь также предстоит продолжить формирование современной среды для жизни, включая строительство, оборудование сельских клубов и так далее.

Партия власти получает явную поддержку – и заодно задачи на пять лет вперед. Причём такие задачи, не справиться с которыми означает затормозить развитие страны. Это, конечно, предвыборное заявление.