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Четыре документа, подставившие Украину в деле MH17: О чём молчат следователи, но говорит полиция
16 мая 2020, 00:55 • 53 • В мире
Опубликованы четыре документа, которые подставили Украину в деле MH17. Полиция Австралии установила, что два из них являются подлинными. Стало известно, о чём молчат следователи.
Ранее на платформе Bonanza Media были опубликованы четыре документа. Сообщалось, что некоторые из них были получены без разрешения австралийской полиции. Все бумаги подготовлены в рамках расследования, который проводит Совместная следственная группа (ССГ).
В первом документе содержится стенограмма беседы журналиста Билли Сикса. Он спрашивал у сотрудников полиции Австралии о свидетелях, которые в день крушения Boeing видели в небе украинский истребитель. Во второй бумаге содержится подтверждение, что при проведении расследования велась работа с обрезанными фотографиями, которые кем-то были отредактированы. Снимки серьёзно анализировались, но доказательством они являться не могут.
Третий документ посвящён "Буку". Его авторы утверждают, что такое вооружение не располагалось в месте крушения MH17. Если это принять за истину, тогда о русском следе в этом деле можно забыть. Четвёртый же документ представляет собой запись беседы полиции Нидерландов с одним из свидетелей, который в небе наблюдал полёт украинских истребителей до крушения Boeing.
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