Ранее на платформе Bonanza Media были опубликованы четыре документа. Сообщалось, что некоторые из них были получены без разрешения австралийской полиции. Все бумаги подготовлены в рамках расследования, который проводит Совместная следственная группа (ССГ).

В первом документе содержится стенограмма беседы журналиста Билли Сикса. Он спрашивал у сотрудников полиции Австралии о свидетелях, которые в день крушения Boeing видели в небе украинский истребитель. Во второй бумаге содержится подтверждение, что при проведении расследования велась работа с обрезанными фотографиями, которые кем-то были отредактированы. Снимки серьёзно анализировались, но доказательством они являться не могут.

Третий документ посвящён "Буку". Его авторы утверждают, что такое вооружение не располагалось в месте крушения MH17. Если это принять за истину, тогда о русском следе в этом деле можно забыть. Четвёртый же документ представляет собой запись беседы полиции Нидерландов с одним из свидетелей, который в небе наблюдал полёт украинских истребителей до крушения Boeing.