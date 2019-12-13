|
Четыре дня на аргументы: Суд Великобритании изучил претензии России к Украине на 4,5 млрд долларов
13 декабря 2019, 18:09 • 34 • В мире
Суд Великобритании изучил претензии России к Украине на 4,5 млрд долларов. Слушания заняли четыре дня.
В четверг, 12 декабря, Верховный суд Великобритании завершил слушания, связанные с требованием России взыскать с Украины долг в размере 3 миллиардов долларов. Итоговое постановление будет подготовлено позднее.
Слушания продлились четыре дня, что позволило сторонам озвучить свои аргументы.
"Сроков вынесения решения судьи не называют", - передаёт РИА "Новости".
Напомним, в 2013 году Киев выпустил еврооблигации на 3,075 миллиарда долларов, которые скупила Москва. Но в 2015 году украинская сторона отказалась погашать долги, в результате чего начали начисляться дополнительные проценты. Сейчас Минфин РФ оценивает задолженность Украины в 4,5 миллиарда долларов (учитываются набежавшие проценты).
Ранее президент России Владимир Путин призвал "Нафтогаз" и "Газпром" обнулить взаимные претензии и начать переговоры с чистого листа. При этом выяснилось, что на суд по делу о взыскании с российской компании 2,1 миллиарда долларов "Нафтогаз" уже потратил более 1,6 миллиарда долларов. Конфликт также чреват провалом переговоров по транзиту газа в Европу, что грозит Украине потерей 3 - 4% ВВП.
В случае остановки поставок голубого топлива из России украинской стороне придётся платить за содержание ГТС и поставки газа из других источников.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 декабря 2019, 22:24
|
07 декабря 2019, 19:09
|
10 декабря 2019, 12:09
|
09 декабря 2019, 10:09
|
08 декабря 2019, 17:54
|
11 декабря 2019, 01:09
|
09 декабря 2019, 22:54