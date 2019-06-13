Четыре дня без еды: Немецкие СМИ рассказали об экстремальной бедности в Великобритании

Крис Томас работает грузчиком. У него жена Стейси и двое детей - 8 и 10 лет. На днях он упал в обморок на работе, потому что не ел четыре дня: продуктов в доме едва хватало детям, рассказывает немецкий журнал "Шпигель".

Томас - не единственный британец, оказавшийся за чертой бедности после банковского кризиса 2008 года. Согласно данным статистики, несмотря на то что Великобритания занимает пятое место в мире в рейтинге самых богатых стран, около 14 млн жителей вынуждены жить на величину прожиточного минимума - около 353 фунтов в неделю.

Томас и Стейси раньше получали пособие по безработице, но сейчас биржа труда наложила запреты на выплаты, несмотря на то что они ходят на собеседования. По словам мужчины, если бы не бесплатный пункт раздачи продуктов, они бы не выжили: семья получает 480 фунтов в месяц на еду, электричество и квартиру. Порог бедности для семьи с двумя детьми, установленный британской Комиссией социальных параметров, находится приблизительно на уровне 353 фунтов в неделю, то есть почти 1400 фунтов в месяц.

Томас рассказал, что, с тех пор как попал под сокращение, когда у них родился только первый ребёнок, он не может найти хорошую работу. Приходится подрабатывать то грузчиком, то продавцом, но даже с этих должностей постоянно сокращают.

В школе дошло до того, что его сын начал воровать - пока только продукты в столовой. Но мальчик смотрит, как живут другие дети, и не понимает, почему его семья находится в таком положении.