Четыре десятилетия бессмысленной политики превратили США в ослабленную олигархию

Три основных фактора определяют экономическое процветание: человеческий капитал (образование и навыки населения); физический капитал (количество и качество инфраструктуры, включая машины, здания, энергию и транспорт); и технологии (научные знания и их применение). С 1980-х годов теория роста среди политиков в администрации президента США Рональда Рейгана и в других правительствах основывалась на снижении ставки налогообложения на капитал - и на высокие доходы в целом.

Такой подход должен был обеспечивать увеличение инвестиций и более быстрое внедрение новых технологий. Что, в свою очередь, привело бы к росту зарплат и доходов по всем направлениям. После 40 лет такой политики в Соединенных Штатах, проводимой в разной степени как республиканцами, так и демократами, общий итог можно подвести одним словом: разочарование.

Отчасти это разочарование отражает относительно низкие темпы экономического роста с начала революции Рейгана в 1981 году, особенно в последние два десятилетия. Раньше экономика США росла более чем на 3% в год, но теперь большой удачей считается показатель 2,5% - и, если прогноз Бюджетного управления Конгресса подтвердится, будет трудно достичь даже 2% ежегодного роста в течение следующего десятилетия.

Разочарование становится еще более острым, когда определяется круг тех, кто больше всего выиграл от произошедшего.

В 1947 году средняя семья в США зарабатывала $28,5 тыс (в долларах 2016 года). К 1973 году средний доход увеличился более чем вдвое, до $58,5 тыс, что соответствовало общему экономическому росту. Однако в течение следующих четырех десятилетий (до 2016 года) средний доход домашних хозяйств вырос только на 20%, до $65 тыс. За те же четыре десятилетия доходы 1% богатейших граждан резко возросли - на них пришлось около половины всего роста доходов в стране.

Но главное разочарование еще глубже. По мере того, как богатые люди накапливали капитал, как в личном выражении так и через компании, которые они контролировали, они тратили часть этих денег на усиление своего политического влияния с целью дальнейшего увеличения богатства.

В этом отношении картина ясна в финансовом секторе, где «дерегулирование» стало дымовой завесой для изменения правил игры, чтобы способствовать консолидации и большему риску. Риторика всегда касалась создания рабочих мест, но реальность оказалась совершенно иной: потребители подвергались жестокому обращению, продавались опасные продукты, и вся структура взорвалась в 2007-2008 годах. Когда дым рассеялся, стало очевидно, что миллионы людей потеряли свои дома и большую часть (или все) сбережений, в то время как почти все основные политические и экономические игроки либо понесли минимальные потери, а в некоторых случаях даже разбогатели.

Такие структурные изменения, вызванные революцией Рейгана, создали основу для систематического манипулирования правилами, регулирующими экономику США, с результатами, варьирующимися от мародерства (в финансах) до подавления конкуренции (в техническом секторе), и огромных расходов для домашних хозяйств и малых предприятий. Спустя три десятилетия после начала революции законопроект наконец-то был принят.

Дарон Аджемоглу, Джеймс Робинсон в своей книге «Происхождение власти, процветания и нищеты» рассматривали, как из экономического влияния возникает политическая власть и затем используется для расширения экономического (и политического) неравенства. Согласно выводам авторов, этот порочный круг обычно не приводит ни к чему хорошему.

США, конечно, сталкивались с подобной ситуацией - в конце XIX века. Тогда ответом стал ряд реформ, претворявшихся в жизнь на протяжении десятилетий, в том числе антимонопольное законодательство и правовые акты, направленные против мощнейших корпоративных интересов на планете, прямые выборы в Сенат США и принятие федерального подоходного налога (перед лицом враждебного Верховного совета). Расширение социального страхования - в конечном счете, включая государственное социальное обеспечение - и усиление регулирования финансового рынка в 1930-х годах было частью того же масштабного ответа.

Возникшая система хорошо служила США до тех пор, пока она не была окончательно разрушена после выборов Рональда Рейгана в 1980 году.

Поэтому вопрос о выборах в 2020 году кажется простым: должны ли американцы продолжать придерживаться какой-либо версии режима Рейгана, который, вероятно, обеспечит неизменно посредственный рост и стремительный рост неравенства в доходах? Со временем более слабая экономика подразумевает потерю международного влияния и ухудшение национальной безопасности.

Или есть способ отменить самые пагубные структурные изменения, которые были начаты в 1980-х годах? Как показал отбор кандидатов от Демократической партии, многие состоятельные граждане категорически против инициатив (например, налога на богатство), которые бы способствовали выравниванию ситуации, скажем, путем увеличения инвестиций в дошкольное образование и расширения доступа к специальному образованию.

Итак, реальный вопрос заключается в следующем: сколько еще миллиардерам и их слугам будет позволено определять политические результаты?