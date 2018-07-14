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Четыре человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком на Украине

14 июля 2018, 12:24  •  102 • Украина
Столкновение частного микроавтобуса и грузовика произошло недалеко от села Подкамень Рогатинского района Ивано-Франковской области Украины.
 
РИА Новости
 

Как сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате столкновения погибли водитель и пассажиры микроавтобуса.

По данным ведомства, на месте происшествия проводятся работы по ликвидации аварии. Тела четырёх погибших уже извлечены из повреждённого микроавтобуса.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Баку погиб один человек и ещё 13 пострадали.

Также «Реальное время» передавало, что в Ульяновской области произошло ДТП с двумя погибшими.

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