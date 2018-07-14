|
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком на Украине
14 июля 2018, 12:24 • 102 • Украина
Столкновение частного микроавтобуса и грузовика произошло недалеко от села Подкамень Рогатинского района Ивано-Франковской области Украины.
РИА Новости
Как сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате столкновения погибли водитель и пассажиры микроавтобуса.
По данным ведомства, на месте происшествия проводятся работы по ликвидации аварии. Тела четырёх погибших уже извлечены из повреждённого микроавтобуса.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Баку погиб один человек и ещё 13 пострадали.
Также «Реальное время» передавало, что в Ульяновской области произошло ДТП с двумя погибшими.
Подпишитесь на нас
102
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
08 июля 2018, 10:24
|
07 июля 2018, 14:39
|
12 июля 2018, 15:09
|
10 июля 2018, 03:12
|
10 июля 2018, 19:48
|
11 июля 2018, 14:24
|
13 июля 2018, 00:39