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Четыре часа не понадобились: Лидер сопротивления Панджшера категорично ответил талибам*

22 августа 2021, 20:15  •  229 • Политика
Лидер сопротивления в провинции Панджшер отказался сдаваться талибам*. Ранее боевики дали на это четыре часа.
Лидер панджшерского сопротивления Ахмад Масуд отказался сдаваться талибам*. Он заявил, что жители провинции готовы её отстаивать.
"Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам*", - приводит слова Масуда телеканал Al-Arabiya.
Масуд также сказал, что лидер талибов* отказался от переговоров с ополченцами. По его мнению, без диалога боевикам не удастся долго продержаться у власти.
Ранее представители "Талибана"* дали четыре часа главе сопротивления Панджшера, чтобы сдаться. Иначе они пригрозили захватом провинции.
*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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