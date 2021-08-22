|
Четыре часа не понадобились: Лидер сопротивления Панджшера категорично ответил талибам*
22 августа 2021, 20:15 • 229 • Политика
Лидер сопротивления в провинции Панджшер отказался сдаваться талибам*. Ранее боевики дали на это четыре часа.
Лидер панджшерского сопротивления Ахмад Масуд отказался сдаваться талибам*. Он заявил, что жители провинции готовы её отстаивать.
"Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам*", - приводит слова Масуда телеканал Al-Arabiya.
Масуд также сказал, что лидер талибов* отказался от переговоров с ополченцами. По его мнению, без диалога боевикам не удастся долго продержаться у власти.
Ранее представители "Талибана"* дали четыре часа главе сопротивления Панджшера, чтобы сдаться. Иначе они пригрозили захватом провинции.
*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
Подпишитесь на нас
229
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 августа 2021, 02:50
|
17 августа 2021, 20:00
|
16 августа 2021, 21:05
|
18 августа 2021, 08:50
|
22 августа 2021, 06:30
|
22 августа 2021, 02:50
|
19 августа 2021, 06:50