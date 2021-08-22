Четыре часа не понадобились: Лидер сопротивления Панджшера категорично ответил талибам*

Лидер сопротивления в провинции Панджшер отказался сдаваться талибам*. Ранее боевики дали на это четыре часа.

Лидер панджшерского сопротивления Ахмад Масуд отказался сдаваться талибам*. Он заявил, что жители провинции готовы её отстаивать.

"Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам*", - приводит слова Масуда телеканал Al-Arabiya.

Масуд также сказал, что лидер талибов* отказался от переговоров с ополченцами. По его мнению, без диалога боевикам не удастся долго продержаться у власти.

Ранее представители "Талибана"* дали четыре часа главе сопротивления Панджшера, чтобы сдаться. Иначе они пригрозили захватом провинции.

*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.