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Четыре боевых корабля России чудом не угодили в ловушку Японии
07 мая 2021, 14:50 • 364 • В мире
Японские военные болезненно восприняли появление русских кораблей в Цусимском проливе. На перехват иностранных судов были направлены корабли и самолёты японских ВМС. По мнению журналистов, всё это было явной провокацией.
Источник в японском военном ведомстве сообщил о ловушке, в которую едва не угодили корабли Тихоокеанского флота России в Цусимском проливе. Так, сообщается, что на запланированный переход наших кораблей Япония отреагировала слишком болезненно.
По информации ряда СМИ, японские военные направили на перехват и отслеживание передвижения свои корабли и самолёты.
До агрессивных действий в отношении группировки русских кораблей оставался всего один шаг, передаёт портал discover24.
Примечательно, указывают наблюдатели, что в таких действиях Японии не было практического смысла: русские заранее предупредили иностранных коллег о проходе своих судов.
Потому реакцию Токио журналисты расценили как провокацию.
Портал "Военное дело" указывает, что каких-либо подробностей о якобы произошедшем инциденте, равно как и о кораблях ВМФ России, нет. Заявлений от официальных представителей Министерств обороны России и Японии не поступало.
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