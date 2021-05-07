Четыре боевых корабля России чудом не угодили в ловушку Японии

Японские военные болезненно восприняли появление русских кораблей в Цусимском проливе. На перехват иностранных судов были направлены корабли и самолёты японских ВМС. По мнению журналистов, всё это было явной провокацией.

Источник в японском военном ведомстве сообщил о ловушке, в которую едва не угодили корабли Тихоокеанского флота России в Цусимском проливе. Так, сообщается, что на запланированный переход наших кораблей Япония отреагировала слишком болезненно.

По информации ряда СМИ, японские военные направили на перехват и отслеживание передвижения свои корабли и самолёты.

До агрессивных действий в отношении группировки русских кораблей оставался всего один шаг, передаёт портал discover24.

Примечательно, указывают наблюдатели, что в таких действиях Японии не было практического смысла: русские заранее предупредили иностранных коллег о проходе своих судов.

Потому реакцию Токио журналисты расценили как провокацию.

Портал "Военное дело" указывает, что каких-либо подробностей о якобы произошедшем инциденте, равно как и о кораблях ВМФ России, нет. Заявлений от официальных представителей Министерств обороны России и Японии не поступало.