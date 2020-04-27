Четыре блюда, которые вы не съедите даже за миллион - Sina

Есть блюда, которые многим нравятся, а есть такие, которые человек не согласится съесть и за миллион. Автор портала Sina называет четыре из них, которые вызывают отвращение и, по мнению журналиста, считаются самой неприятной пищей.

Хауттюйния, или Houttuynia cordata, как рассказывает автор, - это очень известный дикий овощ в Гуйчжоу. Причём местные жители его любят поголовно. А вот журналист до сих пор не может забыть рыбный запах, который шёл от этого блюда.

Консервированная квашеная сельдь тоже не вызывает у журналиста аппетита. Автор публикации отмечает, что это блюдо "пахнет гнилыми трупами", что "особенно неприятно". Как высказывается журналист, даже если будет сильно голоден, то точно есть такие консервы не станет.

Улиточная лапша тоже вызывает у автора статьи отвращение, хотя для многих это "всегда было их любимой едой". На вкус журналиста, блюдо "пахнет, как канализационная труба", что вызывает чувство неловкости и неприятие.

Завершает топ-4 самых неприятных блюд вонючий тофу. Автор отмечает, что купить этот продукт можно во многих местах Китая, но классический можно найти в Чанше в провинции Хунань. "Вонючий тофу там самый классический, а запах самый сильный", - уверяет автор статьи.