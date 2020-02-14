|
Четвёртый взрыв за трое суток. В Амстердаме снова взорвалась посылка
14 февраля 2020, 07:54 • 87 • В мире
В офисе компании ING, который расположен в Амстердаме, взорвалась посылка неизвестного происхождения. Пострадал один человек. Это уже четвёртый взрыв за трое суток на территории Нидерландов.
Вчера в почтовых отделениях в Амстердаме и Керкраде взорвались бомбы. Пострадавших не было. В городе Лёсден была обнаружена еще одна посылка со взрывчаткой, но её обезвредили сапёры.
"Посылка с бомбой только что взорвалась в Амстердаме. Один человек надышался дымом. В качестве меры предосторожности на место прибыла скорая помощь. Полиция ведет расследование", - написали правоохранители нидерландской столицы на своей официальной странице в Twitter.
Портал NU.nl сообщил, что по всей стране многие компании получили письма с угрозами. Их отправитель требует перевести на его счета определенную сумму в биткоинах. В настоящее время в офисах различных фирм и почтовых сортировочных центрах обнаружено 11 посылок со взрывчаткой, шесть из них в Амстердаме. Личность отправителя посылок пытается установить Голландский институт судебной экспертизы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
87
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 февраля 2020, 14:09
|
08 февраля 2020, 12:09
|
11 февраля 2020, 08:24
|
09 февраля 2020, 19:24
|
08 февраля 2020, 18:39
|
10 февраля 2020, 09:39
|
08 февраля 2020, 18:39