Четвёртый взрыв за трое суток. В Амстердаме снова взорвалась посылка

Вчера в почтовых отделениях в Амстердаме и Керкраде взорвались бомбы. Пострадавших не было. В городе Лёсден была обнаружена еще одна посылка со взрывчаткой, но её обезвредили сапёры.

"Посылка с бомбой только что взорвалась в Амстердаме. Один человек надышался дымом. В качестве меры предосторожности на место прибыла скорая помощь. Полиция ведет расследование", - написали правоохранители нидерландской столицы на своей официальной странице в Twitter.

Портал NU.nl сообщил, что по всей стране многие компании получили письма с угрозами. Их отправитель требует перевести на его счета определенную сумму в биткоинах. В настоящее время в офисах различных фирм и почтовых сортировочных центрах обнаружено 11 посылок со взрывчаткой, шесть из них в Амстердаме. Личность отправителя посылок пытается установить Голландский институт судебной экспертизы.