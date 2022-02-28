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Четвёртый день спецоперации на Украине: Оружие сложили ещё 110 бойцов ВСУ

28 февраля 2022, 21:30  •  237 • Политика
В Министерстве обороны России рассказали, как прошёл четвёртый день спецоперации на Украине. Ещё 110 бойцов ВСУ добровольно сложили оружие.
"За последние сутки добровольно сложили оружие ещё 110 украинских военнослужащих", - произнёс на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Подошёл к концу четвёртый день спецоперации на Украине. За это время русская армия поразила 1146 военных объектов на территории Незалежной. В их числе 31 узлов связи и пунктов управления Вооружённых сил Украины, а также 75 РЛС – радиолокационных станций.
Представитель Минобороны сообщил о выводе из строя 81 зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны: С-300, "Бук-М1", "Оса".
Защитники Луганской народной республики продвинулись ещё на три километра в районе населённого пункта Кременное. Войска Донецкой народной республики освободили от контроля Киева 16 километров своей территории и овладели селом Заможное.
Тактическая авиация военно-космических сил России поразила шесть колонн украинской бронетехники. Было уничтожено более трёхсот танков и БТР, 42 вертолёта и самолёта (некоторые из них даже не находились в воздухе), свыше полусотни реактивных систем залпового огня. Конашенков добавил, что Украина лишилась 147 миномётов и орудий полевой артиллерии, а также 263 военных автомобилей.

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