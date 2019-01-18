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Четвёртый - неизвестен: Пентагон утаил полные данные о жертвах теракта в сирийском Манбидже

18 января 2019, 20:54  •  68 • В мире
В результате теракта в сирийском городе Манбидж погибло четверо военнослужащих армии США. Пентагон обнародовал имена только троих из них. Данные о четвёртом погибшем ведомство утаивает, да и, скорее всего, они так и останутся засекреченными: он был сотрудником частной военной компании. Общее число жертв взрыва - почти 30 человек.
На севере Сирии в городе Манбидж 16 января произошёл теракт. Жертвами террориста-самоубийцы, подорвавшего себя возле кафе, где перекусывал американский патруль, стали 27 человек. Среди погибших оказались и американские военнослужащие.
Пентагон обнародовал имена троих погибших граждан США. Это 37-летний Джонатан Фармер, опытный военный, ранее принимавший участие в пяти операциях на Ближнем Востоке, в том числе и в Афганистане. У него осталась жена и четверо детей.
Также погибла 35-летняя техник-шифровальщик Шэннон Кент, находившаяся в Сирии в рамках операции против "Исламского государства"* "Непоколебимая решимость". Третьим стал 35-летний гражданский сотрудник разведывательного управления Министерства обороны США Скот Виртц.
Личность четвёртого погибшего не раскрывается. Как сообщалось изначально, но был сотрудником частной военной компании, так что его данные, скорее всего, так и останутся засекреченными.
Как сообщалось, общее число жертв террористов - 26 человек. Десятки получили ранения.
*Террористическая организация, запрещённая в России решением Верховного суда РФ
После теракта к месту происшествия для эвакуации тел американских военнослужащих, а также раненых, прибыл транспортный вертолёт Sikorsky S-92. По данным местных СМИ, на вертолёте не было опознавательных знаков, однако по тому, что первым делом на его борт погрузили тела погибших в теракте военнослужащих из США, был сделан вывод, что машина принадлежит именно американским силам спецопераций.
Позднее официальный представитель ВС США полковник Шон Райан заявил, что американские военнослужащие погибли не в кафе, а "в момент патрулирования".

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